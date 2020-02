Luciano di Nápoli: “acá no hubo despidos injustificados y no habrá marcha atrás”

El intendente de Santa Rosa se refirió a la polémica por la no renovación de contratos en el municipio y aclaró que no habrá marcha atrás con la reincorporación de trabajadores.

“Acá no hubo despidos injustificados y no habrá marcha atrás», aseguró en declaraciones a Radio Kermés.









Cabe recordar que la semana pasada desde el bloque del Frepam se denunciaron despidos en la gestión de di Nápoli,.

El oficialismo negó los despidos y afirmó que se trató de desvinculación de contratos que vencían a fines del 2019, aclarando que luego de la derrota en las elecciones municipales, el ex jefe comunal Leandro Ltolaguirre siguió contratando a trabajadores y trabajadoras.

El viernes 15 de febrero el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales informó que de los 5 contratos caídos, habían logrado revertir 3, pero quedaban afuera Walter Reale, hijo de la exdirectora de Género, Carina Verdasco, y la trabajadora Belén Regalado.

El gremio no descartó realizar medidas de fuerza, aunque aclaró que apostaban al diálogo. Cuando consultaron a las bases, no obtuvieron mandato para una acción gremial. No obstante, la negativa de di Nápoli puede llegar a modificar la situación.

