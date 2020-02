Utelpa  y las designaciones: “queremos cargos genuinos con estabilidad laboral”

El gremio docente realizó una conferencia y reclamó por docentes interinos. También advirtió sobre el posible cierre de escuelas rurales. Destacó la apertura de la paritaria nacional docente y pidió que se incorporen las y los pibes que están fuera del sistema educativo.

Esta mañana en conferencia de prensa el gremio docente reclamó por estabilidad y pidió que se incorporen al sistema educativo las y los chicos que están afuera, a los que estimó en mil en toda la provincia.









“Estamos preocupados por algunos temas y queremos manifestar el rechazo de la medida que tomó el gobernador en enero, en las vacaciones, sobre el descuento a la obra social del 1%, que se ha aplicado un 0,5, en enero y es dinero que sale del bolsillo de trabajadores y trabajadoras de la educación”, dijo la secretaria general del gremio docente, Lily López.

“Ya hemos manifestado y hecho público el rechazo a esto porque estamos abiertos al diálogo y tenemos los ámbitos correspondientes para definir, si hacen falta modificaciones. Vamos a defender el ámbito paritario, que es aquello donde se debe definir todo lo que hace al sistema educativo” precisó Lily López.

“Nosotros tenemos nuestro representante en el ISS y es el ámbito donde se deberían estar analizando estas medidas y el señor gobernador lo definió por decreto y se comenzaron a aplicar ls descuentos”, criticó.

“Por otro lado, esta conferencia se debe a que en el día de la fecha comienzan los movimientos del mes de febrero, en interinatos y suplencias, que son muy importantes, porque hay compañeras y compañeros que van en busca de su trabajo”, recordó. “Y venimos discutiendo sobre una figura que se ha puesto en vigencia y que rechazamos, ya que queremos cargos genuinos con estabilidad laboral. Pero en los últimos tiempo han creado una figura que no existe en el estatuto y exigimos que se cumpla con el estatuto vigente y en todo caso, serán interinos a término”, dijo.

“Queremos transmitir a los compañeros que estén en esta situación, sepan que si ese servicio a término no cesa, porque a lo mejor el Ministerio ha decidido que continúe en alguna escuela, este interino debe continuar, no baja. Y si baja porque se cierra el servicio, es in interino desplazado”, precisó López.

“Desde hace una semana tenemos muchas llamadas de compañeros que preguntan por su estabilidad laboral, pero queremos darle tranquilidad, de que si el interino a término continúa, ese compañero que es interino en ese servicio debe continuar y si se cierra el interino a término, es un interino desplazado”, reiteró la secretaria general del gremio docente.

“Hoy nos encontramos con un gobierno nacional que habla de incorporar mayor justicia social y responder a esa justicia social, es dar más derechos. Exigimos al gobierno provincial derechos a la educación, donde niños y niñas no pueden estar fuera del sistema educativo”, afirmó.

“Hoy se está planteando la no posibilidad de inscribir la poca matrícula de las escuelas hogares de La Pampa. Ante la problemática social que dejó cuatro años de neoliberalismo en Argentina, con niños y niñas con hambre, con familias sin trabajo, tenemos que dar respuestas, exigir más derechos por una sociedad más justa. Desde la UTELPa vamos a exigir para que existan los cargos genuinos creados como corresponde en el sistema educativo, y que se atienda al derecho social de la educación: que ningún pibe y o piba, esté fuera del sistema educativo”, agregó López.

Por otra parte, López destacó la apertura de la paritaria nacional docente. “Fue un hecho muy importante el del 30 de enero, fue un hecho político significativo y lo logramos con la lucha. Estuvimos cuatro años con la escuela en la calle, con la escuela itinerante que pasó por La Pampa, exigiendo la apertura de esa paritaria.”

“En esa paritaria quedó claramente el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación y de Financiamiento Educativo. Esto significa que tenemos un gobierno nacional garante de argentinos y argentinas. Si trabajamos para que se cumplan derecho adquiridos, lo que menos podemos pretender es que no se lleven definiciones por decreto, lo que estamos exigiendo es diálogo y los ámbitos que corresponden (la paritaria) para discutir los temas que sean”, dijo López.

—¿Cómo se está respecto a los cargos docentes?

—En el Presupuesto del 2019, que ingresó a la Cámara de Diputados, prácticamente no hay creaciones de cargos y estamos pidiéndole al nuevo ministro de Educación, que creen cargos. En la paritaria del 30 de enero, se puso agenda y se definieron comisiones de trabajo. Una de ellas es fundamental, se llama 2020 Escuelas y llevará adelante un trabajo con el Ministerio de Educación de la Nación de Desarrollo Social y Anses y eso significa que todo alumno o alumna que esté fuera del sistema educativo, se lo buscará e ingresará al sistema educativo.

Esta comisión va a trabajar para sacar el hambre que tenemos en las escuelas. La secretaria general de CTERA tomó la palabra cuando se anunció eso y dijo que estamos convencidos de empezar a trabajar, que tiene que ser un eje fundamental, no podemos tener pibes y pibas con hambre en las escuelas. Necesitamos de ciertos cargos en el sistema educativo, para dar respuestas. No tenemos números exactos, pero son más de mil los pibes fuera del sistema en La Pampa. Hay que trabajar fuertemente en el 2020 para que no haya ningún pibe o piba fuera del sistema educativo y para eso necesitamos cargos genuinos, para dar respuesta a eso que se necesita.

—¿Funcionaron las Escuelas i en La Pampa?

—Eso fue una propuesta, nosotros nos opusimos, porque pensamos que todas las escuelas son i. Si hablamos de un proyecto de inclusión y dar respuestas al derecho social de la educación, todas somos escuelas i.

—¿Se maneja el escenario de no iniciar las clases por medidas de fuerza nacionales como en ciclos anteriores?

—Nosotros hicimos paro durante cuatro años reclamando la apertura de la paritaria nacional y se abrió el 30 de enero. Se abrió con agenda de trabajo y temas que pusimos en esa mesa los trabajadores y trabajadoras de la educación. Son nueve temas concretos: políticas salariales, evaluación, políticas educativas, análisis de normativas que se guardaron por cuatro años, temas de gestión privada, de formación docente, debemos recuperar el servicio de formación gratuita. Mientras se dé respuestas a esos temas, no estará en riesgo el inicio del ciclo lectivo, lo que no quita que alguna provincia esté en conflicto. No nos olvidemos que se resuelve esto de un día para otro.

Hoy hay compañeros y compañeras que están por debajo de la línea de pobreza y otras que no cumplen con las cláusulas gatillo firmadas, como Tucumán, Chubut, que cobraron el aguinaldo hace quince días. Nosotros apostamos a lo que logramos el 30 de enero. Seguramente esta semana habrá novedades con la paritaria nacional y seguro que a fines de febrero, CTERA convocará a un Congreso Nacional, donde los sindicatos de base llevarán mandato para la propuesta salarial que se proponga en la paritaria nacional.

—¿Las designaciones son esta tarde y mañana?

—Sí. Por eso esta conferencia. Se juega con la estabilidad laboral. El interino a término, si no se cierra el servicio debe continuar. Si se cierra, ese compañero es un interino desplazado y exigimos al ministerio de Educación de la provincia que los cargos sean genuinos. Necesitamos de cargos genuinos para el sistema educativo.

—Sobre el fin del año pasado hubo un conflicto con el Nivel Superior, ¿se solucionó?

—Así como iniciamos unas vacaciones en enero con medidas unilaterales, a fines del año pasado tuvimos conflicto con el Instituto de Educación Superior de Santa Rosa, la Escuela Normal, donde se cerraron dos divisiones. Rechazamos el cierre de divisiones y exigimos una respuesta favorable positiva. Necesitamos que la demanda de jóvenes que se vienen a inscribir para seguir la carrera docente, tengan la posibilidad de hacerlo en La Pampa y los institutos de formación docente del Estado Provincial.

—¿Hay fecha para la paritaria provincial?

—Hace quince días se envió la nota al secretario de Trabajo. Estamos esperando a que sea esta semana. Es un tema que se debe discutir antes del inicio del ciclo lectivo.

