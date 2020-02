Arroyo dulce, Caras y Caretas

El ministro de Desarrollo Social de la Nación lanzó el programa Argentina sin hambre en La Pampa. Enviarán 600 millones de pesos anuales en tarjetas alimentarias. El especialista en políticas sociales, elogió las políticas (peronistas, hay que decirlo) de los sucesivos gobiernos provinciales.









¿Lo viste al Cato? El diputado Eduardo Pepa se dio cuenta de que era el único macrista confeso en MeDaSur. Ardohain y Trapaglia se hicieron la rata para salir a criticar la tarjeta alimentaria desde la casa. De la oposición, fueron el radicalismo y él.

Yo me pregunto solo: el ministro de Desarrollo Social quedaba eclipsado por la presencia nacional y provincial. Se guardó un as en la manga: las fechas de entrega de la tarjeta. Pero como nadie le preguntó, tomó el micrófono y las anunció.

Pará que me siento: el ministro Franco escucha al locuaz ministro de Salud ¿Le habrá pedido mas plata?

Son nutritivas: la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de La Pampa, Alicia Mayoral, no tuvo que llevar bananas. Los beneficiarios las pueden comprar con la tarjeta alimentaria y Adriana Leher se las puede costear sola. Al lado, Carina Pereyra. Quedó joya, nunca yeso. El empresario gastronómico, dueño de la Unidad Básica cheta y K, referente piquense de Nuevo Encuentro, Martín Balsa, en medio de muchas mujeres, todas peronistas.

Tarjetas, si, tarjetas: el intendente de Macachín, Jorge Cabak, tuvo problemas con los casetes. Las tarjetas sirven para almacenar audio, pero estas son para comprar comida. A otro juicio a cantar su verdad.

Sapo de otro pozo: el diputado Torroba tuvo el gesto de ir a un acto oficialista. Quedó en el medio de los peronistas mientras sus pares macristas emitían una declaración contra Arroyo por elogiar a La Pampa

¡Atraaaas!: un cambio de año no es más que una fecha, para la mayoría… Fernanda Alonso y Patricia Lavín, antes de diciembre de 2019, hubieran estado en primera fila. Ahora, las mandaron con los y las intendentas. Y no fue la empleada pública que personificó Gasalla, sino las responsables de ceremonial ¡Atraaaas!!!!

Marceloooo: Cuidado“¡la Cintia te están mirando!”. Agachada, la periodista Claudia Camiletti, que renunció a LU 33 y pasó a ser asesora de Francisco Torroba.

Tentempie: el de la comida no, el otro, el que siempre cae parado. El exministro Ferrán, ahora decano de Veterinarias, supo surfear en las aguas del campo anti K declarándose K.

La de Gandhi funcionó: los y las extrabajadoras de Calzar protestaron en silencio pero no pasaron desapercibidos. El gobernador les pidió tiempo y les aclaró que no es un ET como para no saber que falta crear empleo en el país y en la provincia.

Oferta: el consultor José Sevilla y el gerente de La Anónima, escucharon el pedido de Arroyo para que bajen los precios. 3200 tarjetas en Santa Rosa por 4000 (por lo menos), unos 13 millones es pesos por mes ¿Cuánto les puede doler un diego de descuento?

No viene nadie: El Director General de Promoción Social, Javier Weiz, mira a la puerta porque sabe que va derecho al caras y caretas. A su lado, el funcionario del gobierno peronista, el socialista Rodrigo Lofvall. Fueron con Lavagna, terminaron con Ziliotto.

La despensa de Saúl: el intendente de Telén sacó una cuenta lógica: 74 tarjetas dejan 362 mil pesos mensuales, una tentación para los que venden alimentos. Si otros intendentes ponen estaciones de serivcio, ¡ponete un minisuper!

Cyaetanos/as: los referentes de los Movimientos Sociales dijeron presente. Hoy fueron sin trapos y sin bombos. Si juntan telarañas, que sea porque el trabajo abunda.

Vuelta al cole: el saco azul, a mejor precio en la app oficial.

Mansos y tranquilos: una postal inimaginable hasta diciembre de 2019. La dirigencia gemial (Faggiani CGT y Rojas SOEM) poniéndole la oreja a un ministro nacional. Este, al menos se las endulza. El otro, los culpaba de los males argentinos.

No hablaba de vos: Marcelo Pedehontáa se empezó a reír cuando el ministro dijo que la falta de alimentación generará una generación de petisos y obesos. Al secretario de trabajo no le faltó leche…

