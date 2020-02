Luciano di Nápoli: “reasfaltar el casco histórico es una deuda que tiene la ciudad hace  mucho tiempo”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto para asfaltar cuadras en Santa Rosa y aseguró que colaborarán para mejorar la transitabilidad. Adelantó que están trabajando para poner en marcha la Planta de Asfalto y descartó poner en funcionamiento el Ente Municipal de Obras Sanitarias. “Se trabajará con un convenio específico, en paritarias”, dijo.

“Este proyecto que anunció ayer el gobernador es fundamental y muy importante para la ciudad de Santa Rosa y tiene que ver con el reasfaltado de las calles de buena parte del casco histórico y es una deuda que tiene la ciudad hace mucho tiempo, por la situación en la que está”, dijo.









“Esto es mejorar la transitabilidad, darle mayor seguridad vial a la ciudadanía que circula en el centro y se enmarca en algo más grande que es el Plan de Saneamiento y Mitigación que tenemos en la ciudad”, afirmó a Plan B.

“Además el gobierno de La Pampa va a licitar las Estaciones de Bombeo, la EB1 y la EB2 y se está trabajando sobre el bacheo de la ciudad, en la proyección de distintas obras, en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, en el Plan General de Saneamiento. Esto se enmarca en un plan más grande y dentro de ese plan, están estas obras que son fundamentales, que decidimos no ponerle nombre a las cuadras, porque por ahí hay alguna cuadra que se requiere fuera del casco histórico. Lo que vemos, es que hay un problema de transitabilidad muy grande dentro de la ciudad.

—¿Con el saneamiento romperán otra vez el asfalto?

—No quiere decir que se van a romper todas las cuadras que se vayan a hacer. Probablemente, haya en algún momento, no se sabe cuándo, hasta que no esté el Plan General de Saneamiento, haya alguna cuadra que sea de sacrificio, como explicó el ministro, pero no serán la mayoría de las cuadras.

Es más, en el casco histórico, hay lugares donde las cloacas no van en la calle y no sea demasiado lo que se rompa. Es cierto que tenemos un problema de transitabilidad, muchos accidentes y cualquier vecino o vecina, sabe que no se puede transitar más en algunos lugares de la ciudad. Uno hace un gran esfuerzo por el tema del bacheo, pero al estar rota la carpeta asfáltica, eso no aguanta.

—¿Por qué se decidió el casco histórico y no los barrios?

—No es una cosa o la otra. Esta parte del programa, tiene que ver con esto. Estamos trabajando mucho con la Planta de Asfalto y cuando la tengamos lista, haremos otra proyección sobre arterias principales. Se está terminando las 165 cuadras que otorgó el gobierno de Verna, que fueron en su mayoría en los barrios de la ciudad. No es una cosa o la otra. Es todo en un Plan General de Saneamiento y en este caso, es tratar de que en el casco histórico se pueda circular. Esto se realizará mediante una licitación, que se realizará en marzo, lo hará una empresa privada por licitación.

—¿Cuál es la situación de la Planta de Asfalto?

—Contamos con dos. Una se incendió y la otra era nueva y no funcionaba. Lo que estamos haciendo es una intervención sobre la Planta de Asfalto, para ponerla en funcionamiento. No quiero hablar de tiempo, porque la planta arranca, pero uno la pone a producir asfalto y se descalibra. Hay que hacer distintas pruebas y estamos trabajando con la gente de Vialidad Provincial en la composición química de asfalto. Se están haciendo muchos trabajos que daremos a conocer en las próximas semanas y en el próximo mes tendremos novedades sobre ese tema.

—¿Se tratará en marzo la creación del Ente Municipal de Obras Sanitarias?

—Lo que vamos a hacer es tratarlo en paritaria. Se tratarán las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la municipalidad, no solo de Obras Sanitarias. Lo mismo sucede con Vialidad y otras áreas. Se tratará en paritarias. El Ente fue una decisión de la gestión anterior, con la cual no estoy de acuerdo. Sí manifiesto es que a través de un convenio específico, se debe atender la situación de todos los trabajadores.

—¿Habrá novedades del estacionamiento medido?

—Por ahora se mantiene. Probablemente hagamos un Plan Integral del Manejo de Tránsito. Nos va a llevar tiempo. Primero, para pensar en otro sistema, estamos trabajando en la incorporación de tecnología sobre el estacionamiento medido y lo vamos a ir anunciando en los próximos días.

