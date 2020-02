Mario Cafiero: “Macri eliminó la mitad de las matrículas de cooperativas  y mutuales”

Mario Cafiero destacó el papel de las cooperativas en La Pampa. Adelantó que se generará un fondo de 1000 millones de pesos que se vincularán a la Economía Social y para quienes no pueden acceder a créditos bancarios. Se incentivará la creación de más cooperativas y se ayudará a las cooperativas de desocupados que el macrismo eliminó.

El presidente del INAES, Mario Cafiero resaltó el papel de las cooperativas y mutuales en La Pampa y su inserción en la sociedad pampeana. “La Pampa tiene una realidad histórica, de una gran conciencia cooperativa, del sistema cooperativo aliado con el Estado provincial y participa activamente de la generación de la renta y la distribución de esa renta en los que menos tienen”, dijo.









Consultado por el papel de las cooperativas y mutuales, Mario Cafiero dijo que “la preocupación es el trabajo, cómo generamos trabajo. Y aquí viene el rol de las cooperativas y mutuales. Yo hablo del tercer motor de la economía. Hay un motor que es el estado, hay otro motor que el sector privado y el tercer motor que en muchas provincias, como La Pampa, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, son las cooperativas. Tienen un rol fundamental en la provisión del servicio eléctronico, telefonía cable, fibra óptica, cooperativas agropecuarias, de transporte”, afirmó.

“O el tema de las mutuales. En este sector hay que hacer cosas muy simples, como las que hicimos ayer, pusimos en marcha el Préstamo Uno, que es el primer préstamo que le dan las mutuales a las cooperativas en la historia argentina. Son mutuales de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires le han prestado a la cooperativa vitivinícola de Mendoza, 150 millones de pesos, para levantar la uva y hacer la vendimia en Mendoza. Muchas veces falta esto: vincular, comunicar”, resaltó.

“Este fue un primer paso. Además, vamos a generar un fondo de 1000 millones de pesos de financiamiento productivo, dentro del propio sector de la economía social y vamos a ayudar al ministro Arroyo, buscando que mutuales y cooperativas, ayuden al microcrédito, para que no solo el Estado ponga el recurso, sino el sector social ayudando al microcrédito, a esa franja de la población que no accede al crédito bancario”, indicó Cafiero. “Ese crédito no bancario que habla Daniel, lo queremos impulsar desde la Economía Social”, agregó.

“Por otra parte, vamos a trabajar en el tema de reciclado de residuos y las cooperativas son la forma de mejorar el tema de reciclados urbanos. Lo mismo que la Economía del Cuidado, de personas adultas, de personas con discapacidad o de niños. En este sentido, la organización cooperativa, de cooperativas eléctricas o de servicios públicos, pueden armar cooperativas de cuidados. La Economía del Cuidado es la economía del futuro, con gran ocupación y resolución de problemas sociales, que es cuidar a viejos, chicos y personas con discapacidad”, afirmó.

“En este sentido, hemos conversado con el gobernador lo avanzado que está La Pampa, no solo en aspectos de políticas públicas, sino en Economía Social”, afirmó Cafiero.

—Las cooperativas se reunieron para analizar la deuda con Cammesa ¿En algún momento se revisará las ganancias de las generadoras de energía y transportadores de energía, que son las que más ganaron en estos cuatro años.

—Sé que se está trabajando en un proyecto de ley o directamente aplicando la ley de Emergencia y Solidaridad Económica para resolver la deuda de las cooperativas eléctricas, del 31 de enero para atrás. Lo que le está pidiendo el gobierno a las cooperativas es que empiecen a regularizar del 31 de enero para adelante.

Una de las propuestas que planteamos es que las cooperativas eléctricas sean parte de Cammesa. Esa es la verdadera democracia social, la participación dentro de los estamentos de gobierno y Cammesa no puede ser un órgano unitario, tiene que ser un órgano federal, con participación de las provincias y del sector de la economía social. En referencia a las deudas, de las cooperativas, tiene que haber un plan de moratoria similar a la que estableció el gobierno para la parte impositiva.

—¿Qué pasará con las pequeñas cooperativas surgidas de agrupaciones de desocupados que surgieron con el gobierno de Cristina Fernández y en el gobierno de Macri quedaron fuera del sistema porque no podían enfrentar los balances, pagos de IVA o monotributo?

—A nivel de cooperativas el gobierno de Macri hizo un cooperativicidio, porque eliminó la mitad de las matrículas de cooperativas y mutuales, cuando la Argentina necesita esa forma de organización de trabajo y solidaridad. Hay veces que por faltar una hoja, balance, se cancelaba una matrícula.

Vamos a revisar todo eso, el que quiera salvar la cooperativa lo vamos a ayudar y vamos a estar abiertos a la creación de nuevas cooperativas, en coincidencia con el ministerio de Desarrollo Social. La constitución dice que tenemos la libertad de asociarnos con fines lícitos y no se deben poner trabas al que quiera hacer una cooperativa o mutual. La traba hay que ponerle al que viola esa forma legal y disfraza una actividad comercial de una cooperativa o mutual, ahí vamos a poner la fiscalización.

