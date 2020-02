VIDANIMAL criticó el proyecto de Marín

Mediante un comunicado de prensa, señalaron sus diferencias con la iniciativa presentada por el legislador sobre el equilibrio poblacional de perros y gatos. Criticaron las excepciones al principio de gratuidad en las castraciones y falta de definiciones con respecto a los criaderos, entre otros puntos.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“A partir del 14 de Febrero se puede consultar en la página de la Cámara de Diputados de la Provincia el proyecto de ley que ingresó por la bancada del Frejupa, el diputado Espartaco Marín.

A propósito de este proyecto, el año pasado estuvimos trabajando en profundidad con el equipo del diputado acompañando estadísticas, debates, información e incluso contamos con presencia en la capacitación que se llevó a cabo en nuestra ciudad por parte de Ong’s en Red.

Lamentablemente debemos informar a la comunidad que el proyecto que fue presentado dista notablemente de lo que se aportó por la Fundación VIDANIMAL y por lo que viene trabajando desde hace más de 15 años.

En razón de lo dicho no podemos acompañar este proyecto tal como ha llegado a comisión porque a pesar de establecer a las campañas de castración como único método ético para alcanzar el equilibrio poblacional de perros y gatos, las condiciones para que ello suceda no se alcanzan a cubrir en su totalidad tornándolas ineficientes.

Dentro de las observaciones que debemos hacer a este proyecto es el de establecer excepciones al principio de gratuidad de las castraciones sin que se brinde más información al respecto.

Tampoco, queda claro cómo se harán las asignaciones presupuestarias sino que se deja en potencial a que la futura autoridad de aplicación se encargue de ese tema.

Una gran ausencia del proyecto presentado es el incorporar a la curricula de estudio, derecho animal y condiciones de cuidado responsable de los animales de compañía. Todas las modificaciones posteriores que se introdujeron al proyecto de ley que se había consensuado, han provocado ambigüedad, muchas dudas y pocas certezas redundando en que, de aprobarse, se contará con una ley inadecuada para alcanzar el equilibrio poblacional de perros y gatos.

Por otro lado un tema que no queda saldado es la adopción de una posición respecto a la proliferación de criaderos y refugios. Aún tenemos la esperanza que nuestras autoridades se den cuenta de la experiencia adquirida y que luego de tener durante veinte o treinta años en funcionamiento a distintos refugios, que no solamente no han servido para controlar la superpoblación sino que han indirectamente y sin desearlo, fomentado el abandono.

Lamentamos profundamente que teniéndose la oportunidad de concretar una ley que proteja los derechos de los animales y la comunidad, se haya decidido presentar un proyecto que se esmera en esquivar el correcto acercamiento a la problemática.

Vamos a seguir luchando por los derechos de los animales, nos entristece profundamente el retroceso que plantea este proyecto y la oportunidad desperdiciada de tratar seriamente este problema que se ha instalado desde hace demasiado tiempo, por ello es que debemos continuar con más fuerza y unidos.”

El documento es firmado por VIDAANIMAL y acompañado por otras organizaciones:

– Amigos de los Animales – Edo.Castex

– Amores Perros- Rancul

– APPA – Gral.Pico

– ARAA – Realicó

– Fundación VIDANIMAL – Bernasconi

– Huellitas de mi Pueblo- Caleufú

– Mascotas ALVEAR- Intendente Alvear

– Refugio Patitas – Ing.Luiggi

