Ziliotto: “queremos pasar de una provincia que consuma energía a una que la genere”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto se refirió a las deudas que mantienen algunas cooperativas eléctricas con Cammesa y recordó que no es el caso de La Pampa. “Acá hay una realidad distinta. Hoy las cooperativas no integran el Mercado Eléctrico Mayorista. Es la Administración Provincial de Energía y fieles a nuestra historia, no le debemos a Cammesa”.

“Estamos trabajando, las tarifas están congeladas en La Pamoa por diez meses, de septiembre a junio y eso nos permite planificar un cuadro tarifario distinto. Estamos definiendo con las cooperativas, cuál será el aporte que tendrá el Estado provincial para mantener las tarifas sin aumento, pero sin romper la ecuación económica que tienen las cooperativas”, dijo.









“Lo estamos definiendo con los actores y una vez que determinemos el monto a invertir y cómo se distribuye de forma solidaria, como corresponde al sector cooperativo”, indicó.

“Uno de nuestro próximos desafíos es determinar el costo de la energía, no depender del costo de Cammesa. Como lo planificamos en campaña y anunciaremos próximamente, queremos pasar de una provincia que consuma energía a una que genere energía , que nos permita fijar el precio de la energía para sectores vulnerables y los sectores de la economía que consideramos estratégicos”, afirmó.

—¿Hoy se manifestaron trabajadores d e la Ex Calzar, puede haber soluciones para ellos?

—Es el objetivo que nos estamos trazando. Hoy estamos dando respuestas de abajo hacia arriba, esos sectores están contenidos socialmente. Falta trabajo en la Argentina, hay que generar trabajo, quebrar con esa relación de que hoy en la Argentina es más provechoso incursionar en la timba financiera y no en la inversión productiva. En eso, estamos demandando al gobierno nacional que una de las principales herramientas con la negociación con el Fondo, es que nos permitan normalizar la economía, no seguir con la política que se pague la deuda con ajuste, pagar con crecimiento y se crece, dando trabajo.

Estamos trabajando para que esta gente, que es desocupada, que está claramente identificado y es un grupo que más sufrió la salvaje apertura, porque tienen que ver con la indumentaria, pero hay miles de desocupados en La Pampa y en Argentina. Seguramente, en poco tiempo podremos darles respuestas, en el marco de un crecimiento armónico, provincial, regional y nacional.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios