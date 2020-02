Nicolás Fernández: “me insultan por mi elección, por mi hermana y por mi madre”

El arquero del Club General Belgrano le restó importancia a los insultos que recibe cada vez que juega por su elección sexual. “El fútbol es así, lo hacen tanto por ser homosexual como contra mi hermana y mi mamá”, minimizó.

El joven de 24 años ataja en la actualidad en el Club Belgrano. Antes pasó por Santa Rosa y Rivera. Desde mediados de 2018 juega para el equipo de la Villa Alonso.









“Yo tengo bien en claro quién soy. Una noche que salí con mi pareja, hice una nota que publiqué en Facebook. De ahí me llamaron y me comenzaron a hacer notas”, le contó a Daniel Lucchelli, periodista de Radio Nacional y LU 100

– ¿Hubo discriminación cuando lo dijiste?

– No hubo problemas en ninguno de los planteles en los que he jugado. Todos me conocen. Muchos me mandaron mensajes de apoyo.

– ¿Y tu familia sabe, te apoya?

– Mis padres y mis hermanos se enteraron cuando yo tenía 17 años y nunca me pasó nada. Cuando voy con mi pareja, tenemos la misma relación que tienen los padres con sus hijos cuanto tienen novio o novia. Se da igual que si fuera heterosexual.

– ¿Y en la cancha te dicen cosas?

– Es un hecho, el folclore del fútbol es así. Uno lo puede tomar o no a pecho, yo no le hago caso, me doy vuelta y me río. Como me insultan por mi elección sexual, me insultan por mi hermana y mi mamá

– ¿Tu pareja vive acá?

– Mi pareja es de Caruhe, no vive, me visita, lo visito, así estamos. Nos conocimos por Instagram cuando estaba jugando en Rivera. Está para el estudio, cero deportes. Yo tengo 24 años y el 18. Tenemos muchos planes a futuro, pero para mucho más adelante.

– ¿Algún otro proyecto acá?

– Y si, esperando que salga algún trabajo. Ahora estoy con el Club Belgrano, vivo en la pensión y esperando que salga algún trabajo.

– En el gobierno de CFK se aprueba el matrimonio igualitario, ¿vos crees que ahora no hay tantos pruritos?

– Creo que las generaciones nuevas, que vienen atrás, lo van a tomar como algo más abierto y más normal. Eso que te digo te lo muestra que mis declaraciones fueron tomadas como algo distinto.

