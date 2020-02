Newcom: “Cuando le va mal a un compañero hay que alentarlo, no criticarlo”

La referente del newcom en La Pampa, Nora Duven, destacó la importancia del deporte para los adultos mayores. Además, señaló que durante los partidos hay hechos de maltrato y que desde la Liga Provincial de Newcom intentar corregir estas conductas.









Nora resaltó que el objetivo principal del newcom es que “los adultos mayores no tengan una vida sedentaria y esto lo logramos a través del deporte”.

Recordó que “Yo fui una deportista desde los 10 años, siempre reconozco que el deporte me ayudó a crecer como persona, a moverme dentro de la sociedad, comportarme dentro de los grupos de mis pares, es muy importante y actualmente nos mantiene activo y nos da una posibilidad de camaderia con nuestros pares”.

-A pesar de lo beneficioso que es, lamentablemente, ¿también se dan hechos de maltrato en la cancha?

-Lo que hace el deporte es visibilizar las conductas de las personas, entonces los que están acostumbradas a maltratar en algún momento lo manifiestan, ya sea no dándole el pase a los compañeros o siendo sólo yo el que tengo que meter el tanto o juego con mis compañeros varones y dejo a las mujeres sin jugar. Por esta razón en la Liga Provincial de Newcom se van corrigiendo estas conductas y a la vez mostrando todo lo que es el tema de derechos que tienen las mujeres y los adultos mayores.

-¿Se tienen que hacer respetar?

-Sí, como mujer se tienen que hacer respetar y decir no, a mí no me maltrates, yo no lo hago y vos no lo tenes que hacer.

-En estos casos de maltrato ¿qué hacen?

-Primero lo charlamos a nivel de grupo, a nosotros nos ha ocurrido hechos dentro del grupo y hablamos con la persona, la cual debe pedir disculpa y debe darse cuenta que su actitud estuvo mal hacia el compañero o compañera.

-¿Han tomado alguna medida drástica por algún hecho de maltrato dentro del partido?

– No, porque estamos en un proceso más de comunicación que de sanción, todavía no, pero estamos visibilizando toda la problemática.

-Al parecer pasa a ser más competitivo que recreativo

-Todo deporte, toda persona que está dentro de una cancha quiere ganar, entonces hay reacciones negativas como perdimos por vos, y eso no tiene que pasar, el equipo es uno y nos hacemos cargo todos, aunque al final el resultado es lo que menos cuenta ya que lo más importante es la relación de sociabilización que se tiene que dar en el partido, como cuando le va mal a un compañero hay que decirle dale, metele para adelante, alentarlo, no criticarlo ni escracharlo.

