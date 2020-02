Guzmán se reunió con Georgieva, titular del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió hoy con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva -en el marco del foro de ministros de finanzas de los países integrantes del G-20 que se lleva a cabo en Arabia Saudita-, con quien «profundizó en la comprensión mutua y trazaron los lineamientos a abordar en los próximos encuentros», informó la cartera nacional.

Durante la reunión, el ministro transmitió «su satisfacción por el intercambio constructivo sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo», indicó Economía a través de un comunicado tras la reunión desarrolada en Riad, Arabia Saudita.

La titular del FMI hizo hincapié en el liderazgo del Presidente Alberto Fernández y las medidas que se tomaron para estabilizar la economía y proteger a los más vulnerables.

Asimismo, Georgieva reafirmó su compromiso con Argentina y la intención de «ver que su economía se recupere de manera duradera, que se reduzca la pobreza y que las argentinas y los argentinos prosperen”, añadió el comunicado.

Guzmán le manifestó a la Directora Gerente la intención de Argentina de iniciar las Consultas del Artículo IV del organismo, lo que el ministro consideró “un paso valioso que permitirá profundizar el entendimiento mutuo entre el gobierno argentino y las autoridades del FMI, en el camino a contar oportunamente con un nuevo programa con el organismo”.

Very good meeting with Minister @Martin_M_Guzman at the #G20SaudiArabia. I welcomed the Argentine authorities’ commitment to continue to deepen our engagement including through an Article IV & steps toward an IMF-supported program in the future. pic.twitter.com/GUTzMFRfFf

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 22, 2020