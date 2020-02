Balsa se reunió con Máximo Kirchner: “lo importante es desarrollar la economía para crecer”

El diputado provincial del FREJUPA Martín Balsa participó en Buenos Aires de la reunión de la Mesa Nacional de su partido, Nuevo Encuentro, en la que estuvo presente en calidad de invitado el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a Martín Sabbatella y un nutrido grupo de dirigentes kirchneristas de todo el país.









“El diseño del endeudamiento argentino no solo fue una cuestión de los negocios financieros de los prestamistas sino que también tuvo que ver con la bicicleta financiera, que produjo enormes ganancias para los sectores más acomodados” sostuvo Máximo Kirchner durante el evento.

“Ahora lo más importante es desarrollar la economía para poder generar crecimiento” afirmó además el titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados nacional, pero explicitó que ese crecimiento no puede ser algo “amorfo”, porque los números macroeconómicos pueden ser extraordinarios, pero si los beneficios no llegan a toda la población y sólo quedan en manos de unos pocos, no tiene ningún sentido.

«En 1997” señaló como ejemplo “la Argentina crece 7 o 8 puntos. Sin embargo, ese mismo año, gana la oposición las elecciones y siguen imperando los números macro negativos en cuanto trabajo, distribución del ingreso y pobreza»

«Crecer no solo significa los puntos que uno pueda ver cuando lee una noticia. Hay que ver cómo se crece y cuánto abarca, y qué decide el Estado o la sociedad cuando elije a sus representantes», sostuvo.

Para finalizar, ante el auditorio encabezado por Martín Sabbatella, el intendente de Morón, Lucas Ghi; la diputada nacional Mónica Macha, Kirchner advirtió: «Cuando perdemos la capacidad de acción, de organización, de discusión, de debate y la posterior síntesis, somos juguetes de las circunstancias»

