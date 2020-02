Colo o Cato, “¿Quién se quedó con la plata?”

La exsecretaria de Desarrollo Social de Santa Rosa recordó que durante el gobierno de Macri la ministra Carolina Satnley nunca vino a La Pampa y le pidió a concejales y diputados de Cambiemos que “corten con la demagogia”. Insinuó que la gente de Mac Allister se quedó con recursos destinados a la campaña electoral.









Ni bien salieron los diputados de Juntos por el Cambio a criticar a Daniel Arroyo, Diana Bonifacio señaló que “todo bien chiques, pero al menos el ministro de Desarrollo Social de Nación, visitó La Pampa, con Carolina Stanley, ni eso, no visitó la provincia en toda su gestión”.

“Ni hablar las trabas burocráticas para gestionar algo, fue remar con dulce de leche repostero, fue hablar con el intermediario del intermediario del intermediario para que ni siquiera nos tomen en consideración”, añadió.

“Y ustedes como representantes en La Pampa fueron un collar de bochas para la gestión de Santa Rosa, un re pelotazo en contra, una falta de respeto cómo menospreciaron la gestión Municipal. Todavía me sigo preguntando donde está el dinero que bajaron desde Pro de Nación para la campaña de Juntos Por El Cambio. ¿Quién se la quedó?”, se preguntó.

Por otra parte, también le disparó a los suyos, molesta porque le llenan el teléfono con mensajes “demagógicos”

“Plisss no me manden enlaces, invitaciones para sumarme a ningún grupo de WhatsApp difusión del “trabajo” de concejales/as de Santa Rosa, ni otros funcionarios. Si quiero informarme voy al boletín oficial o busco la fan page del sujeto en cuestión y chusmeo. No me interesa que me agreguen para que se promocionen políticamente y muestren como trabajan, que dicho sea de paso para eso fueron elegidos y para ello les pagan. Córtenla con la Demagogia, me tienen re podrida”, finalizó.

