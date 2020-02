“Estoy a favor de la decisión que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos y la de ser madres o no”

La senadora del PJ ratificó su postura a favor del proyecto de legalización del aborto. Valoró la convocatoria de Alberto Fernández a otros políticos como Ricardo Alfonsín, que será designado embajador de España y criticó al macrismo. “Hemos encontrado todos los organismos devastados”.

La senadora nacional del PJ, Norma Durango, confió que durante el 2020 pueda ser aprobado el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y que será enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández.









“Yo tengo como Presidenta de la Banca de la Mujer una postura tomada desde hace muchos años y esperamos que este año sea ley. Esperamos que el proyecto que manda el Ejecutivo sea un proyecto con pocas reformas porque está de acuerdo con Foro por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito y que podamos en el Senado de la Nación, con esta nueva composición, convertirlo en ley”, dijo.

“Creemos que es un derecho que tenemos las mujeres para optar y decidir sobre nuestros cuerpos. Yo he dicho siempre que yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la decisión que las mujeres tenemos sobre nuestros cuerpos y además, en la decisión o no de ser madres”, indicó al periodista Daniel Lucchelli de Radio Nacional y LU 100 AM 1040.

—¿En el Senado están los votos asegurados?

—No lo sabemos todavía, hay que ver el proyecto que todavía no ha sido enviado al Congreso. Primero se tendrá que debatir en Diputados y luego en el Senado.

Consultada por otros proyectos tratados en el Congreso en Extraordinarias, Durango dijo que “tuvimos una sesión extraordinaria donde se votó la designación de los embajadores. El día anterior habíamos escuchado a los embajadores propuestos por el Ejecutivo y en donde cada uno de ellos se refirió a los proyectos que tienen sobre los países asignados, sino también sobre la posibilidad de un intercambio importante para reactivar el comercio y la relación cultural.

Luego, tuvimos la sesión donde le dimos el apoyo al gobierno nacional para poder negociar la deuda, apoyo y autorización que no era necesaria, pero fue un gesto político y revalorizamos a la oposición y se puso a favor del proyecto, que fue votado por unanimidad en un tema difícil para el país como es la deuda. Por suerte el FMI ha dicho que va a dar una mano, porque es imposible de pagar lo que estamos debiendo, cosa que debió haber pensado cuando entregó el préstamo.

—¿Qué piensa que Alberto Fernández le haya dado lugar a referentes del radicalismo?

—Creo que Alberto Fernández está demostrando que la unidad de los argentinos es imprescindible para esta difícil etapa que estamos viviendo. No solo hay que trabajar para evitar la grieta en el propio partido, sino también en el resto de los partidos y el doctor Alfonsín merece el reconocimiento por el aporte que ha hecho. Creo que va a ser un buen embajador en España.

—¿Hay una separación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández?

—Yo no noto eso. La vicepresidenta ha estado en Cuba visitando a su hija por enfermedad, no ha hecho declaraciones altisonantes y las que hizo, por el FMI, tienen criterio y fueron apoyadas por el Presidente. Nosotros no vemos que haya una profundización de la grieta y de la interna. Al contrario, vemos a un Presidente con templanza y relajado, tratando de enfrentar una difícil situación como la que estamos viviendo. He recorrido varios organismos nacionales y todos nos dicen que han encontrado los organismos devastados.

Desde las PASO, en la mayoría de los ministerios no se pagaron más los servicios y muchas de las obras que se estaban haciendo. Está todo el mundo tratando de compensar partidas y ver de qué manera se pueden empezar a trabajar con el nuevo presupuesto que se presentará en el mes de marzo.

