Familiares piden cárcel para Hotz: “son seis vidas que se llevó más un bebé que venía en camino”

Mónica Siderac y Raúl Palacio pidieron condena de cumplimiento para Esteban Hotz, de 31 años, que producto de un siniestro vial, acabó con la vida de seis personas,el 25 de diciembre de 2018 en la ruta nacional 5, al impactar su Mercedes Benz contra el lateral izquierdo de un Peugeot 206.

Los padres Franco y Daina Palacio, Mónica Siderac y Raúl Palacio, dialogaron con Plan B y pidieron condena efectiva para Esteban Hotz, quien manejaba su automóvil Merecedes Benz B 200 a gran velocidad por la Ruta Nacional Nº 5, de oeste a este e impactó a la altura del cruce con la Ruta Provincial Nº 7 el lateral izquierdo de un Peugeot 206, donde iban Franco Gabriel Palacio, Guadalupe Ana Abascal, Daiana Palacio, Gonzalo Palacio (3 años), Milagros Palacio (6 años) e Isabela Rossotto (6 años). Todos ellos fallecieron a raíz del siniestro vial.









Ayer, en el centro de Santa Rosa, se realizó una manifestación para pedir justicia por sus familiares y para que haya una condena efectiva para Hotz. “Como siempre, pedimos el apoyo en estas últimas instancias. Estamos a la espera de ver qué pasa. Solo pido justicia transparente, que los jueces condenen como tienen que condenar, que no haya nada raro”, dijo Mónica Siderac. “Hubo muchas cosas raras en este año y dos meses de la lucha. Quiero que sea justa y trasparente”, agregó.

Por su parte, Raúl Palacio, precisó: “debería ser así. Primero por la gravedad del accidente, que no sé si fue accidente o negligencia, porque entiendo que conducir a más 170 kilómetros por hora en un cruce… porque nos tocó estar ahí, nadie nos puede cambiar eso, estaba yo presente, nos tocó luchar con nuestros hijos tirados 5 horas en la ruta”, dijo.

“No iba a baja velocidad, nunca intentó frenar ni esquivar, nunca nada. No me lo contaron, lo vi yo, lo tengo en mi memoria y no me lo voy a olvidar nunca en mi vida”, Señaló Raúl.

—¿Condena ejemplar es a prisión?

—No serviría otra condena que no fuera la de la prisión. Supongo que la desatención merece un castigo ejemplar. Son seis vidas que se llevó más un bebé que venía en camino.

—¿Pidió disculpas?

—Nunca se comunicó, intentaron e intentan cambiar las cosas con dinero. Quizás si hubieran pedido disculpas, me hubiera dicho me dormí, podríamos haberlo interpretado de otra manera. Pero lejos de pedir disculpas, siempre trataron de modificar las cosas. En abril le habían dado la prohibición de manejar, y nosotros con denuncias anónimas comprobamos que vivía en La Plata y que manejaba. En octubre pasado tenía el carnet en el bolsillo como lo tengo yo y cualquiera que maneja.

En octubre recién se le pidió el secuestro del celular. Para nosotros era importante porque no me cabe en la cabeza porque no quiso hacer nada en el cruce, puede que lo estuviera usando. Al celular se lo tenían que haber secuestrado en el instante.

Quizás en el primer momento no se tomó el accidente como fue. Dicen los peritos que al auto de mi familia lo movió 46 metros. Y eso no pasa si vas a 70 u 80 kilómetros, si lo movió tanto es porque iba muy rápido

—Cómo sigue la vida si consiguen justicia?

—Yo vivo hoy, supongo que no pienso en mañana. Hoy me motiva algo que es luchar por lo que creo que es justicia. Trato de no pensar, de ocupar mi mente en un montón de cosas.

Mi familia era mi vida, todos los años los llevaba a un lugar diferente todos los días, mis hijos trabajaban conmigo, mi nuera trabajaba conmigo, a mi nieta prácticamente la crié yo. Trabajábamos de lunes a sábado, los sábados salíamos a cenar y el domingo religiosamente todos almorzábamos en casa. Hoy de toda mi familia solo me quedó un hijo varón. Hoy vivo, mañana no sé, veré que pasa.

El juicio

El 2 de marzo comienza el juicio contra el conductor y los testimonios continuarán el martes 3 y el miércoles 4 de marzo. El 9 de marzo habrá otra ronda de testigos y se dará paso a los alegatos. Familiares, amigos e integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas pidieron ayer justicia y una condena ejemplar, de cumplimiento efectivo contra Hotz.

La fiscala María Cecilia Martiní, le imputó a Hotz -un martillero de 31 años- el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; por conducir excediendo en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida y por ser más de una las víctimas fatales.

