Raquel Barabaschi: “no podemos dar vuelta ninguna Página hasta no saber dónde está cada niño apropiado”

La víctima del Terrorismo de Estado criticó las declaraciones del presidente Alberto Fernández, al despedir a los Cascos Azules que partirán a Chipre y afirmó su compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y la continuación de Juicios de Lesa Humanidad.









En un documento enviado a Plan B, consignó lo siguiente:

“En mi carácter de Víctima del Terrorismo de Estado , y querellante en los Juicios de Lesa Humanidad en Nuestra Provincia de La Pampa , quiero repudiar enfáticamente los dichos del Presidente de la Nación , Dr. Alberto Fernández, en ocasión de despedir al Contingente de Cascos Azules que partirán a Chipre en la Misión de Paz de Naciones Unidas.

En esa oportunidad, el Sr. Presidente manifestó, respecto a las Fuerzas Armadas, que debemos “dar Vuelta la página “, que nos distanció mucho tiempo por la Inconducta de algunos.

Estos dichos, tienen un marcado sesgo negacionista, y conllevan una importante incongruencia en sí mismos.

No podemos dar vuelta Ninguna Página, por el contrario, tenemos un largo camino que seguir recorriendo en la búsqueda de Memoria , Verdad y Justicia , y en ese sentido hay en desarrollo Juicios de Lesa Humanidad en varios lugares el País, y otros la espera de tener fecha de inicio.

No podemos dar vuelta Ninguna Página hasta no saber dónde está cada niño apropiado, ( hoy hombres y mujeres) , lograr que recuperen su identidad y se reencuentren con sus familias y sus historias.

No podemos dar vuelta Ninguna Página sin conocer el destino de los treinta mil compañeros desaparecidos, saber que hicieron con ellos, y quienes fueron todos los responsables de sus desapariciones.

No podemos dar vuelta Ninguna Página, porque en este País , no hubo algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que tuvieron “Inconductas”.

En Nuestro País, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un Genocidio que nos hundió en la noche más cruenta de nuestra historia, cuyas consecuencias nos vienen atravesando hasta estos días.

Las Palabras del Presidente son absolutamente desacertadas, sobre todo en cercanías al mes de marzo, cuando los recuerdos y las emociones son mucho más fuertes. Y también son contradictorias, teniendo en cuenta que hay anuncios acerca del envío de un Proyecto de Ley que penalice el Negacionismo contra el Genocidio.

Tenemos treinta mil razones para no dar vuelta Ninguna Página, y sea quien sea que nos gobierne, le decimos: No olvidamos , No Perdonamos , No nos Reconciliamos ¡!! “

Raquel A. Barabaschi

