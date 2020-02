Schiavoni: “Macri es sin duda la figura más relevante del PRO”

El senador nacional dijo que “nadie discute” el liderazgo del ex presidente en el partido. No descartó que su espacio acompañe el proyecto oficial que modifica el sistema previsional para jueces y diplomáticos.

El senador nacional Humberto Schiavoni (Cambiemos) juzgó hoy que el ex presidente Mauricio Macri “es sin dud









Además, expresó que el liderazgo de Macri no está vinculado a que “sea o no” candidato en el 2023 y evaluó que “en política un año es mucho tiempo”.

“Mauricio Macri es sin duda la figura más relevante del PRO y nadie discute su liderazgo en el partido”, afirmó el senador en diálogo con radio La Red.

Sin embargo, dijo que no creía que el ex presidente vuelva a competir por la Presidencia de la Nación -con la aclaración de que la suya era 2una opinión personal”- y advirtió que “el tema no se habló” en la última reunión de la cúpula del PRO, realizada días atrás, y a la que fue invitado el senador Miguel Ángel Pichetto.

Consultado sobre las chances de María Eugenia Vidal para encabezar la próxima competencia”, porque dijo no tener “elementos de juicio” para evaluar eso.

“Es una dirigente muy valiosa, y en nuestro espacio muy considerada, y tiene abierta todas las posibilidades, pero va a depender de su decisión personal y de la situación política del distrito (por la provincia de Buenos Aires). Vidal tiene abierta todas las posibilidades, pero va a depender de su decisión personal””, reflexionó.

En otro orden, se pronunció a favor de que “no exista ningún régimen de privilegio” para jubilaciones y no descartó que su espacio acompañe el proyecto oficial que modifica el sistema previsional para jueces y diplomáticos.

“En lo conceptual estoy de acuerdo con que no exista ningún régimen de privilegio, salvo particularidades de la propia actividad, que no sería en estos casos”, declaró Schiavoni.

Con todo, dijo que Cambiemos analizará la “letra chica2 de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para saber “exactamente cuál es el alcance de la norma”.

No obstante, admitió “preocupación” por el hecho de que gran cantidad de magistrados pudieran jubilarse masivamente antes del debate de la norma para mantener la fórmula actual.

“No estoy de acuerdo con regímenes diferenciales con claros privilegios, en especial en una situación de emergencia; hoy tenemos que ser todos conscientes de la situación en la que estamos (en el país)”, expresó y recordó que las jubilaciones especiales que regían para legisladores y funcionarios ya fueron derogadas en el 2002.

También, en cuanto al proyecto de Ley de Góndolas, Schiavoni adelantó que su espacio presentará un proyecto alternativo en el Senado para modificar “algunos artículos” de la norma que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que deberá ahora ser analizada en la Cámara alta.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios