Fernández volverá a reunirse con organismos de derechos humanos

Tras la polémica generada por sus dichos sobre la necesidad de «dar vuelta la página» en el distanciamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, el presidente Alberto Fernández se reunirá nuevamente esta semana con organismos de derechos humanos. Estela de Carlotto criticó a Nora Cortiñas, quien aceptó las disculpas de Alberto Fernández.

El encuentro fue confirmado por la referencia de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, quien aseguró que «dolió» la frase del mandatario, pero de todos los modos considerados con el pedido de disculpas y la aclaración «ya está arreglado».









«Esta semana tenemos una entrevista y vamos a charlar largo y tendido, probablemente», sostuvo la referencia de los derechos humanos.

Por otra parte, en diálogo con FM Delta, Cortiñas estimó «quizás son apuros» los que desafiaron al jefe de Estado y realizó las declaraciones políticas durante un acto en el predio militar de Campo de Mayo.

«Acá nadie borra la historia, el horror que vivimos, que hay 500 o 600 jóvenes que no conocemos su verdadera identidad, es un camino doloroso que no podemos darlo por terminado, la búsqueda, la exigencia total de que no quede ningún genocida en la impunidad», señaló la referencia de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Además, agregó: «Me dolió, nos dolió».

Estela de Carloto a Nora Cortinas: «los años a veces nos hacen equivocar»

Estela de Carlotto, consideró este martes que el presidente Alberto Fernández «no debería haber pedido perdón» por haber hablado de «dar vuelta la página» en relación a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y dijo que esa frase fue «para alentar a los jóvenes militares que van a dar el cuerpo en otro país».

Además, señaló que Nora Cortiñas «es una compañera que ha perdido hijos y el dolor muchas veces nos hace pensar de determinada manera», pero aclaró que se trata del «pensamiento de una sola persona y no de una institución».

«No nos van a ver a las Abuelas salir a decir disparates», dijo Carlotto, y agregó: «Los años a veces nos hacen equivocar».

No obstante, Carlotto se distanció de las declaraciones del jefe de Estado en las que aseguró que en la dictadura hubo inconductas: «Fue algo muy preparado, premeditado, con la teoría de la seguridad interna, y los enemigos internos éramos nosotros, los argentinos», dijo la titular de Abuelas.

Finalmente, Carlotto agregó que el hecho de que Fernández haya hablado de «dar vuelta la hoja» no significa que desde Abuelas «vamos a pensar que eso significa olvidar».

El pasado viernes, el Presidente había encabezado un acto en Campo de Mayo para despedir a un contingente que partía hacia Chipre para formar parte de una misión de paz de las Naciones Unidas y, en ese marco, había afirmado: «Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos «.

En esa oportunidad, el jefe de Estado subrayó que en la actualidad se puede decir que los «hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia».Sin embargo, esas declaraciones no cayeron bien en los organismos de derechos humanos, que salieron a cuestionarlo y lo obligaron a disculpar y aclarar sus dichos. (Con información de Télam/NA)

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios