Hicieron un torneo de fútbol a beneficio de Nadia Lucero, que vende tartas y tortas para vivir

Desde la página de Facebook, familiares de Nadia informaron sobre el estado de salud de la joven. Realizaron un partido a beneficio para construirle una pieza. Criticaron a funcionarios por falta de asistencia del estado.

A través de la página de Facebook, la familia de Nadia Lucero informó sobre el estado de salud de la joven que casi perdió su vida luego de la agresión de Laureano González.









En el posteo, familiares agradecieron a vecinos y vecinas por el acompañamiento con Nadia, que continúa con su rehabilitación. Detallaron que se realizó un partido de fútbol a beneficio, y que está en venta una rifa para construirle una pieza donde vivir.

Además, agradecieron a quienes colaboran con la familia, desmintieron estar recibiendo alguna ayuda gubernamental y criticaron a funcionarios que hicieron promesas que, hasta el momento, no se han cumplido.

El posteo completo, consigna lo siguiente:

“Buenas noches. Teníamos la página un poco «abandonada», han pasado muchas cosas buenas por suerte, Nadia sigue avanzando con su recuperación, con rehabilitación. Ha empezado a trabajar desde casa haciendo tartas, tortas y así de a poquito tratando de independizarse y de esta manera también ocupa su tiempo y su cabeza en cosas que le gusta hacer.

En esta oportunidad quiero agradecer a tanta gente que espero no olvidarme de nadie y si lo hago pido disculpas.

Hay mucha gente preocupada y ocupándose de que Nadia pueda tener su lugarcito para vivir con sus hijos, una de esas personas ha sido Víctor Salcedo con el grupo RENACER han organizado una rifa que desde hace unos días se están vendiendo lo recaudado va a ser para ese fin empezar la construcción de esta habitación.

Tambien, este fin de semana se realizó un Torneo de Fútbol Femenino a beneficio de mi hermana.

Todo salió súper lindo ,Mil gracias a Katy Erviti y Vero Rodriguez que le dedicaron tanto tiempo y esmero a la organización , queremos agradecer a los árbitros que fueron a colaborar, a los equipos que participaron le pusieron tan buena onda , que Nadia disfrutó todo el día de los abrazos, las palabras lindas que tuvieron para ella; la vimos muy contenta, la hicieron sentir tan acompañada en esta lucha.

Mili , Roció ,toda su flia y quienes integran «La nueva generación», son unas genias gracias por dejarnos disfrutar de su música.

A CORNER deportes por los premios que donaron.

A toda la gente que estuvo presente , familia y amigos , todos los que colaboraron de una u otra forma .

El objetivo se va a lograr gracias a toda esta gente que ayuda, cuando el estado no se hace presente. Y digo esto no es verdad cm publicaron que la municipalidad le estaba realizando una casa y otra cosa (que mi papá no quería que lo cuente pero como yo no soy él no tengo porque callarlo) El sr vice gobernador Fernandez se presentó a una de las movilizaciones y públicamente se puso a disposición de la familia , pero hasta el día de hoy no ha atendido a mi papá las veces que se presentó, ni recibió un llamado por teléfono como dijeron que lo iban a hacer.

Muchas gracias a toda la sociedad que es la que en ningún momento nos abandonó.

Les dejo fotos de lo que fue este hermoso domingo”, cierra la publicación.

Como se recordará, Nadia Lucero fue salvajemente agredida por su pareja el 15 de diciembre pasado. Laureano González la golpeó, la hirió y en estado de inconsciencia, la dejó en el Hospital Lucio Molas. Luego se dio a la fuga y permaneció prófugo por más de 48 horas.

Lo atraparon el 17 de diciembre por la tarde en una vivienda del Barrio Santa María de Las Pampas. En el lugar detuvieron a los propietarios como encubridores, Claudio Reyna y su pareja.

A los 3 les dictaron prisión preventiva por 90 días. La mujer es la única que la cumple en su domicilio.

A González lo formalizaron por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, con alevosía y por violencia de género.

