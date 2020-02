Más de una treintena de alcohotests positivos durante el fin de semana largo

El Ministerio de Seguridad a través de la Policía de La Pampa y en conjunto con los municipios pampeanos, efectuaron los controles y acciones de prevención durante la festividad de carnaval.

Sábado 22

Seguridad vial

En la ciudad de Santa Rosa, en horas de la madrugada, se realizó control vehicular en intersección de calles Pico y Quintana, interrumpido por siniestro vial ocurrido en calle Pueyrredón altura con 104, donde personal de la División Accidentología controló 12 vehículos, labrándose un acta de infracción por circular en estado de intoxicación y se retuvo una licencia de conducir.

En el control de alcoholemia realizado en la localidad de General Acha se constataron tres alcoholemias positivas y se realizaron dos infracciones por defecto de soplo. En Jacinto Arauz se realizaron dos infracciones por alcoholemia positiva.

Por su parte, en la ciudad de General Pico se realizaron operativos en la calle 19, entre 22 y 24, calle 22, entre 17 y 19, Av. San Martín entre 19 y 21, Av. San Martín entre calles 19 y 17 y en calle 19 entre Av. San Martín y calle 18, a cargo del inspector Municipal, personal del Comando, de Tránsito Municipal a cargo de la Laguna donde se realizaron 25 controles del alcoholemias, procediéndose a labrar cuatro infracciones, tres retenciones de ciclomotores, sobre un total de 110 vehículos controlados. Posteriormente en calle 19, entre 20 y 22 y en calle 24 entre 37 y 39, personal del Comando junto a dos motoristas del Personal Tránsito realizaron 25 controles de alcoholemia arrojando uno positivo y una infracción.









En La Maruja se realizó un operativo junto personal municipal, sobre un total de 40 vehículos controlados, se labró una infracción.

En Toay se realizó operativo de tránsito y alcoholemia en Av. Perón y Pecho Colorado, el cual finalizó con 15 autos identificados sin ningún acta de infracción. A las 20:30 se realizó operativo de tránsito y alcoholemia en Av. Perón y Pecho Colorado junto a personal de tránsito municipal, habiéndose controlado 12 vehículos, sin novedad. Posteriormente se realizó un tercer operativo. Se realizó un acta de comprobación por conducir en estado de intoxicación, licencia que no corresponde a categoría de vehículo. El alcohotest arrojó como resultado 0,90 g/l, procediendo al secuestro del rodado.

A las 1:20 se procedió a la detención de una Pick up Jeep Gladiador cuyo conductor se conducía en ebriedad. Se realizó prueba de alcohotest a conductor, arrojando como resultado 1,09 g/l, por lo siguiente se labra acta de comprobación por conducir en estado de intoxicación, falta de licencia de conducir, falta de chapa patente colocada, circular en sentido contrario al de circulación, no exhibir cédula de identificación del vehículo ni comprobante de seguro, procediendo al secuestro de la pick up.

Nocturnidad

En Santa Rosa personal de Seccional Segunda y Municipalidad de Santa Rosa, constató la presencia de 35 menores, desarrollando un evento privado, con venta de entradas y de alcohol, en una vivienda del norte de la ciudad. Se procedió a dar inmediata intervención a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, organismo a través del cual se labraron las infracciones pertinentes a los padres y/o tutores, se realizó la entrega formal de los menores y al secuestro de las bebidas alcohólicas.

En General Pico personal de Comisaría Segunda y de Policía Adicional constatan en el exterior de un local bailable nocturno la presencia de una menor en aparente estado de ebriedad, lo que es confirmado, por lo que se procedió a dar intervención a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, entregándose la menor a sus tutores responsables, luego de cumplidas las diligencias de cuidado y legales correspondientes.

Domingo 23

Seguridad Vial

En Toay se realizó operativo vehicular y control de alcohotest en Av. Perón N° 6240, junto al personal Municipal de la Dirección de Tránsito, finalizando a las 4:00 con 21 alcohotest negativos, cinco actas de comprobación, dos retenciones hechas por personal de tránsito.

En Santa Rosa, entre las 23 y las 00, se realizaron controles en Av. Luro entre Carabobo y Av. España con un total de 23 vehículos controlados y un acta de infracción y dos alcoholemias positivas sin acta por dar menos de 0,50. También se realizaron controles desde la 1:30 hasta las 2:30 en Av. J. Perón y Mussio con un total de 24 vehículos. De 5 a 6:15, personal de la División Accidentología realizó control vehicular en calle Villegas entre Av. San Martín y 9 de Julio con un total de 10 vehículos controlados. En estos últimos controles se constataron conductores con alcoholemia positiva pero dentro de los niveles permitidos.

En Jacinto Arauz se labró un acta de alcoholemia positiva. En Intendente Alvear se realizó control labrándose dos actas de infracción por falta de documentación.

En Ingeniero Luiggi personal de la Municipalidad realizó control vial en calles Devoto e Hirigoyen, donde se realizó una infracción por alcohotest positivo y dos retenciones por falta de documentación y escape no reglamentario.

En General San Martín se realizaron dos actas de alcoholemia positiva. En General Acha un acta de alcoholemia positiva.

Personal de la Comisaría Departamental de la localidad de Rancul realizó control sobre el acceso y calle Locovaca donde se infraccionó a un conductor por tener la licencia vencida.

En Puesto Caminero Puente Dique se llevó a cabo un operativo de control de alcoholemia junto, realizando 14 alcohotest con 12 negativos y dos positivos: 1,28g/l. y 0,96 g/l. Se realizaron dos retenciones dos actas de infracción por permitir y ceder la conducción a menores.

Se realizaron operativos de control de alcoholemia en Ruta Provincial Nº 34 sobre acceso a la localidad de 25 de Mayo, en Santa Isabel se realizaron 11 controles, arrojando todos resultados negativos.

Nocturnidad

En Miguel Riglos se labraron actuaciones contravencionales dado que dos personas mayores ocasionaron disturbios en un local nocturno, por lo que fueron trasladados a comisaría para hacer cesar la situación, notificados de las actuaciones iniciadas y posteriormente en libertad.

También en esta localidad se desarrolló operativo especial de seguridad por los festejos de Carnaval, desarrollándose control de nocturnidad, tránsito y alcoholemia, sin registrarse novedades.

En Speluzzi, luego de finalizado el festejo de carnavales, durante patrullajes de prevención, se observó a un hombre mayor de edad con intención de ingresar a un local comercial ubicado frente de la municipalidad, labrándose actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, dado que ofreció resistencia al momento de proceder a su demora.

En General San Martín personal policial constató la presencia de cuatro menores consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se procedió a labrar las correspondientes infracciones a los adultos que habían proveído la bebida a las menores y posteriormente fueron entregadas a sus padres y/o tutores, labrándose las actuaciones pertinentes.

Lunes 24

Seguridad vial

En la ciudad de Santa Rosa se realizaron controles sobre un total de 167 automotores, arrojando como resultados 18 Actas de Infracción, una licencia retenida, cinco controles de alcoholemia resultaron positivos.

En Toay el día domingo, a horas 21:50 se dio inicio a operativo control de alcoholemia en Avenida Perón, finalizando a las 22:54 horas con resultado de 28 vehículos controlados, alcohotest negativo, un acta de comprobación por falta de luces obligatorias (parcial).

En patrullajes preventivos realizados en la localidad Victorica, dio como resultado un alcohotest positivo y dos actas de infracción, y en Luan Toro se labraron dos actas de infracción.

En la localidad de Macachín se labraron dos actas de infracción.

También se realizaron operativos de control de alcoholemia en las localidades de General Acha, Bernasconi y Puesto Caminero Padre Buodo, con resultados negativos, y en Guatraché un resultado positivo.

En Uriburu se efectuó Operativo Control Alcoholemia en camino vecinal en cercanías al ingreso de Laguna “Ojo De Agua”, donde se controlaron 20 automóviles, arrojando resultados negativos en la totalidad.

En Intendente Alvear se controlaron 14 vehículos, un alcohotest positivo y una infracción.

Nocturnidad

En Santa Rosa personal de policía adicional constató la presencia de una menor que quiso ingresar a un local bailable, intervino el Área Niñez de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, procedió a la entrega de la menor a su madre y al labrado de las actuaciones contravencionales pertinentes.

En la ciudad de General Pico la Comisaría Primera labró actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad, a raíz de que dos hombres se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública, al llegar el personal policial les solicita que cesen con su actitud, a lo que se negaron y resistieron por lo que debieron ser demorados y trasladados a Comisaría.

En la localidad de Luan Toro se realizó operativo de seguridad en el Evento “Picnic Chayero” que se realizó en el Camping Recreativo “Florencio Martín”, con la novedad de que se constataron y realizaron dos infracciones de tránsito.

En Eduardo Castex se iniciaron actuaciones judiciales caratuladas lesiones, daños, atentado y resistencia a la autoridad, dado que a la finalización de un local bailable se produjo una riña entre un grupo de hombres, donde al tratar de hablar con ellos y disuadirlos, éstos agredieron físicamente al personal de policías adicionales que se encontraban en el lugar, por lo que se procedió a la detención de los involucrados, la recepción de declaraciones testimoniales, y el labrado de las actuaciones mencionadas. Debido al estado de salud, algunos de los involucrados debieron ser hospitalizados por las lesiones sufridas en la riña y los agresores permanecían detenidos a disposición de la justicia.

En Santa Rosa, General Pico, General Acha, Victorica, Macachín, Miguel Riglos, Rolón, Doblas, Catriló, Eduardo Castex, Mauricio Mayer, Rancul, Realicó, Ingeniero Luiggi, Guatraché, General Campos, La Adela, Winifreda, Trenel, Intendente Alvear, Rancul, Parera, Santa Isabel y 25 de Mayo se realizó control de nocturnidad en locales bailables y eventos especiales de Carnaval.

