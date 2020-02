La  APE se suma al reconocimiento a Olga Orozco, a cien años de su nacimiento

La Asociación Pampeana de Escritores informó que se suma al reconocimiento que se brinda a Olga Orozco en el Centenario de su nacimiento, ocurrido en Toay el 17 de marzo de 1920 con el nombre de Olga Nilda Gugliotta Orozco.

“Tanto institucional como personalmente, Olga tuvo relación con la APE y sus escritorxs desde la conferencia “Oliverio Girondo frente a la Nada y lo Absoluto”, que expuso en el Centro Municipal de Cultura en 1996 y la participación en el XII Encuentro de las Letras Pampeanas “Profesor Ricardo Nervi”, desarrollado en octubre de 1996”, indicaron.









“Por su parte, la APE colaboró en la fundamentación del proyecto presentado por el Diputado provincial Eduardo Tindiglia en el que se propuso declarar el año 2020 como “Año del Centenario del Nacimiento de Olga Orozco” en conmemoración de tal acontecimiento. En tal sentido, a lo largo del presente año, se realizarán diversas actividades que tendrán como epicentro la obra de Olga Orozco, desde talleres, proyección de una película y charlas, hasta el montaje de la obra de teatro “Y el humo de tu incendio está subiendo” (Premio Nacional de Teatro a Pieza Inédita, 1972)”, recordaron.

Actividades organizadas por la APE

Los días 18 y 19 de marzo, la poeta e investigadora Marisa Negri dictará el taller Club de Lecturas “Las Olgas” con inscripción previa y un costo de $500

El viernes 20 de marzo, a las 19, se proyectará el documental sobre Olga Orozco y disertarán lxs escritorxs Dora Battiston, Diana Blanco, Marisa Negri y Silvio Tejada.

Todas las actividades se realizarán en la sede de la APE, en Víctor Lordi 73.

En torno de Olga Orozco

Una obra excéntrica dentro de la producción poética de su época le otorgan un lugar particular en el campo de las letras nacionales. Integró la generación “Tercera Vanguardia”, de marcada tendencia surrealista además de destacarse en ella la influencia de los poetas místicos y los grandes poetas españoles del Siglo de Oro. Es autora de títulos ineludibles como Las muertes (1952), Los Juegos peligrosos (1962), La oscuridad es otro sol(1967), Museo Salvaje (1974) y Con esta boca en este mundo (1994), que jalonan su trayectoria y la proyectaron a nivel internacional. Obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 1998.

Su poética ha sido estudiada por críticxs como Stella Maris Colombo, Juan Liscano, Elba Torres de Peralta, Cristian Piña, Julieta Gómez Paz, María Rosa Lojo, Graciela Maturo, Alicia Genovese, entre otrxs. Entre lxs investigadorxs provincianxs se destaca los estudios de Diana Blanco (“Olga Orozco. La jerarquía de la palabra”, 2009 y “Olga Orozco, Señora de la alta poesía”, 2018), Dora Battistón (“Elementos de la doctrina órfica en la obra de Olga Orozco”, 1994 y “Olga Orozco: la filosofía como intertexto”, 2003), Raquel Miranda (“Continuidad del pensamiento antiguo en la literatura contemporánea. La inspiración órfica en los textos de Olga Orozco”, 2001), Sergio De Matteo (Olga Orozco: una escritura desde lejos”, 2009, “Olga Orozco: entre la alquimia y Dios, 2019 y “Entre Dios y la memoria del tiempo”, 2019), Graciela Salto (“El fondo documental y bibliográfico de Olga Orozco desde un enfoque inerdisciplinario”, 2017 y “Dedicatorias latinoamericanas a Olga Orozco: nexos, lecturas y afiliaciones”, 2019).

Los textos de la escritora, poeta y periodista pampeana han despertado el interés, también, de estudiosxs extranjerxs. En varias Universidades hay doctorados basados en su poética; por ejemplo Alejandro Arturo Ramírez Arballo de University of Arizona con la tesis “La poética de Olga Orozco como proyección estética del pensamiento moderno: un modelo de doble lectura (2008), Sarah Martín López de Universitat de Valencia con la tesis “Poesía y conocimiento en la obra de dos escritoras argentinas contemporáneas: Olga Orozco y Alejandra Pizarnik (2013); o posgrados de literatura como el de Ivette Silva Corona de Universidad Autónoma Metropolitana de México: “Susurros de lo inefable. Una reflexión sobre lenguaje, silencio y Absoluto en la obra poética de Olga Orozco”, 2001). También pueden citarse los artículos de Naomi Lindstrom, de University of Texas:“Olga Orozco: la voz poética que llama entre mundos”, 1985. de Edelweis Serra: “Exploración de la realidad y estrategia textual en la poesía de Olga Orozco” en Anales de Literatura Hispanoamericana, de la Universidad Complutense de Madrid, 1985, de Thorpe Running, St. John´s University:

“Imagen y creación en la poesía de Olga Orozco”, 1987, de Melanie Nicholson: “Fron Sibyl to Witch and Beyond: Femenine Archetype in the Poery of Olga Orozco” en Chasqui 27, mayo de 1998, entre otros.

Además, hay que destacar los libros de la Universidad de Guadalajara (Mëxico): Acercamientos a Olga Orozco, compilados por José Brú, publicado en 1998, de la Universidad de Sevilla (España): Olga Orozco. Territorios de fuego para una poética, bajo la dirección de Inmaculada Lergo Martín, 2010 y los dos tomos de la Universidad Nacional de La Pampa conjuntamente con la Editorial Teseo: Los juegos de espejos: Poética y subjetividad en Olga Orozco (Tomo I) y Médanos fugitivos: Poética y archivo en Olga Orozco (Tomo 2), compilados por Graciela Salto, Dora Battistón y Sonia Bertón, edición con estudios de especialistas del país y del exterior, a presentarse este año.

Dora Battiston: nace en Realicó (La Pampa). Vive en Buenos Aires parte de la niñez y juventud, estudia en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y regresa a su provincia. Reside en Santa Rosa, enseña Literatura Latina Clásica en la Universidad Nacional de La Pampa y ha publicado numerosos textos académicos. Ha sido directora del Instituto de Estudios Clásicos y directora de la revista Circe. Escribe lírica y narrativa.

Ha sido galardonada por los textos: “Pueblo”, 1° Premio en Concurso de Cuentos y Leyendas de la XIV Fiesta Provincial del Trigo, de Eduardo Castex (1969); “Videncia”, 1° Premio en Concurso de Cuentos de la V Fiesta Provincial de la Lana, de General Acha (1971); “Historia con esplendor y ocaso”, 1° Premio en Concurso de Cuentos de la Dirección Provincial de Cultura y Comisión Municipal de Cultura de Santa Rosa (1974), traducido al inglés y comentado en el Volumen I de Pliegos de traducción (2011); y “La siesta mágica”, 1° Premio de Concurso de Cuentos para Niños organizado por la Dirección Provincial de Cultura.

Integra las antologías Ronda de poetas jóvenes pampeanos (1971); Nueve cuentistas pampeanos contemporáneos (1972) y Selección de Cuentos (1975). Tiene publicados tres poemarios: Entre el viento y el humo de la vida (Dirección de Cultura, La Pampa, 1982); Imágenes (UNLPam, Santa Rosa, 1987; reedición Fondo Editorial Pampeano, 2016) y Relativa sombra (Ediciones en Danza, 2018).

Diana Blanco: nace en Eduardo Castex (La Pampa). Maestra y Profesora en Letras egresada por la Universidad Nacional de La Pampa. Poeta, cuentista, novelista, ensayista y prologuista.

Posee premios de carácter nacional e internacional en España, Francia, Chile, Israel, USA, México, Perú, Italia y Canadá en poesía y cuento. Por su labor literaria la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa le otorga el Premio Olga Orozco en el año 2008. El Gobierno de La Pampa destaca su trayectoria literaria con el Premio Testimonio Edición 2011. En 2015 la Cámara de Diputados de la Pampa declara a esta autora “Personalidad destacada de la Cultura” por su aporte al acervo cultural y literario de la provincia. El Senado de La Nación y SADE le otorgan Diploma de Honor por su aporte a la literatura nacional, en el año 2018.

Ha sido disertante en Congresos de Literatura en California, España, Puerto Rico, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Panamá y Perú.

Integra Antologías de cuento y poesía en Canadá, EE.UU., España, Italia, Israel, India, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Sus poemas están traducidos al inglés, italiano y francés.

Ha publicado numerosos libros: El Cántaro Roto (poemas, Edición de autor, 1981); Mujeres (poemas, Edición de autora, 1988; 2da. Edición, 2016); Pródiga (poemas, Edición de autora, 1993; 2da. Edición 2016); Cuentos para la Hora Gris (Selección y edición del FEP, 1998/2018); Corazón partido y otros cuentos (Editorial Dunken, 2007/2008); La lámpara despierta (poemas, Editorial Dunken, 2008/2014); Olga Orozco. La jerarquía de la palabra (ensayo, Editorial Dunken, 2009);

Brava y oscura (cuentos y relatos, Editorial Dunken, 2010 / 2019); Domicilio desconocido (cartas, Editorial Dunken, 2013/2014); La constancia de las rosas (novela, Editorial Dunken 2014/2018);

Villegas. Hijo de la llanura, hermano del viento (ensayo, Subsecretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, 2014); Gente con noche (cuentos, Editorial Visión 7, 2017); Luna que se quiebra (poemas, Editorial NovelArte, 2017); La tarde no sabe (poemas, Colección Summa Poética, Ed. Vinciguerra, 2018); Olga Orozco. Señora de la alta poesía (Colección Los Maestros, Ed. Vinciguerra, 2018).

Marisa Negri: nace en Buenos Aires y reside desde el año 2011 en el Delta (partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires). Es Maestra Especializada en Educación Primaria, Profesora de Castellano, Literatura y Latín, formada en Especialización en Educación por el Arte (Instituto Vocacional de Arte), con posgrado en Arteterapia (Universidad Nacional de Arte) y postítulo en Escritura y Literatura en la Escuela Secundaria. Es Bibliotecaria Escolar, cursa la carrera de Bibliotecóloga y se desempeña desde 1990 en la educación pública como Profesora de Literatura.

Desde 1995 a 2005 fue coordinadora del Taller “El Revés del Cielo” en la Municipalidad de Zárate (Buenos Aires). Junto al músico Alejandro Dinamarca tuvo a su cargo talleres de Arteterapia para adultos mayores. Desde 2010, con Alejandra Correa coordina el programa “Poesía en la Escuela”. Ha organizado concursos de plástica y literatura; también participa en mesas de lectura en Festivales de Poesía de su país, Chile y Perú.

Realiza investigación, compilación y prólogos (además de ser la coordinadora editorial de la Biblioteca Isleña) para volúmenes de Ediciones en Danza.

En co-autoría con Alejandra Correa (en todos los casos) y con Javier Galarza, se difundieron artículos sobre didáctica y poesía en la escuela, tanto en revistas como en libros. En 2009 se publica su antología de la obra de Olga Orozco titulada El jardín posible; en 2010, en edición bilingüe (castellano-alemán), su antología de la misma poeta, la cual prologa, En la rueda solar, que es presentada en el Centro de Arte Moderno de Madrid; y en 2012 su antología de los artículos periodísticos de Olga Orozco: Yo, Claudia. Entre 2003 y 2016 ha publicado sus poemarios Caballos de arena, Estuario, Las sanadoras, Nautilus y Hebra.

