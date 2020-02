La Pampa presente en el 5º Plenario del 21-F: luchar contra el hambre y juzgar a quienes endeudaron el país

El 20 de febrero se realizó el Quinto Plenario Nacional del Frente Multisectorial 21-F en la ciudad de Santa Teresita y que contó con la participación de representantes de La Pampa.

Las principales conclusiones del plenario son las siguientes









a) Sobre la Deuda Externa

1. Participar de las campañas que reclaman una auditoría de la deuda externa a fin de determinar el desconocimiento de la parte fraudulenta. Movilizar en frente único con sectores que impulsan este reclamo o con iniciativas propias.

2. Reclamar que la deuda externa no se pague ni sobre el hambre del pueblo, ni sobre los bienes comunes. Que la deuda sea pagada por los grupos màs concentrados (mineras, financieras, agroexportadoras) que se beneficiaron con el modelo de exclusión.

3. Bregar por el juicio y castigo penal a los responsables del endeudamiento irresponsable y fraudulento.

b) Distribución de riqueza- lucha contra el hambre

1. Organizar campañas de movilización simultánea en todo el paìs para verificar el efectivo cumplimiento del programa de precios cuidados.

2. Organizar campañas de denuncia y visibilización a fin de hacer cesar maniobras fraudulentas con la tarjeta alimentaria donde se estafe a los beneficiarios.

3. Demandar al Estado el apoyo y la creación de pequeñas y medianas empresas y/o cooperativas que produzcan alimentos indispensables de la canasta familiar y garantizar la distribución de lo producido por el sector a precios razonables y calidad saludable a fin de generar alternativas a los formadores de precios.

4. Promover la modificación del impuesto a las ganancias a los trabajadores por mayores impuestos a los grupos más concentrados de la economía que se han beneficiado con el anterior modelo de exclusión (petroleras, mineras, banca financiera, agroexportadoras)

5. Reclamar la regularización de las deudas que Nación tiene con las provincias para volcarlas a la recreación de la producción y el trabajo.

6. Organizar una campaña nacional de solidaridad y apoyo a las comunidades originarias en el norte salteño en coordinación con las multisectoriales 21 F de Salta, Tartagal y Oran.

7. Apoyar el proyecto de ordenanza sobre emergencia alimentaria (27.519) presentado via iniciativa popular por la Multisectorial 21 F de Rio Cuarto que prevé un fondo para la lucha contra el hambre conformado por el 20 % de aporte obligatorio de todos los funcionarios políticos de esa localidad.

c) En defensa del trabajo digno y convencionado. Por igual trabajo, igual salario.

1. Demandar que el Estado predique con el ejemplo defendiendo el principio constitucional de igual tarea, igual salario y que no sea artífice de formas de contratación que imponen precarización laboral que no garantizan siquiera el salario mínimo, vital y móvil.

2. Desarrollar tácticas y estrategias para exponer y combatir todas las formas de reforma laboral de hecho a través del fraude y la precarización laboral.

3. Ante el avance tecnocrático sin control que destruye puestos de trabajo: impulsar un proyecto de ley para que rija el arbitraje obligatorio donde el Estado, las empresas y los sindicatos deben tener obligatoriamente acuerdos unánimes antes de incorporar tecnología en una rama de producción que pueda impactar en los puestos de trabajo. Esos acuerdos obligatorios presuponen estrategias para salvaguardar las fuentes de trabajo amenazadas

4. Explorar alternativas legales para promover la renta universal, es decir, una mayor afectación tributaria de plusvalía de las empresas que se han beneficiado del desarrollo tecnológico a expensas de los puestos de trabajo para que aporten parte de sus ganancias a la sociedad.

d) Apoyo a reclamos obreros y populares

1. Apoyar la lucha de los sindicatos y la multisectorial 21 F de Tierra del Fuego que reclama medidas para la reactivación urgente del aparato productivo devastado bajo el régimen de Macri.

2. Apoyar la lucha por la reincorporación de los despedidos de Cresta Roja y la reactivación de la empresa con intervención del Estado.

3. Apoyar la campaña por la plena reactivación de la cooperativa de trabajadores de Laterre en Mendoza y demandar políticas para la reactivación de fábricas recuperadas.

4. Apoyar el reclamo de los sindicatos de la Costa que demandan que se asegure a los trabajadores de temporada la continuidad laboral para las próximas temporadas y el cese de la extorsión patronal que les exige el telegrama de renuncia para pagar sus liquidaciones. Hacer extensivo este reclamo a los trabajadores de temporada de todos los centros turísticos del país.

5. Apoyar la lucha por la reincorporación de los despedidos del Hospital Posadas.

6. Apoyo a la lucha de la asociación Taxistas Unidos contra UBER, particularmente a la petición que presentaron el 12 de marzo

7. Por la normalización del Pami. Que se cumpla la ley 19.032 y participen en el control los jubilados y sindicatos.

8. Impulsar la nacionalización del boleto obrero promoviendo los proyectos más inclusivos.

9. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de Formosa para que en dicha provincia se paguen salarios no inferiores al mínimo vital y móvil o salarios convencionales, tanto en el ámbito público como privado.

10. Exigir la estatización de Vicentin ; el juicio y castigo a los responsables de la malversación millonaria y garantizar la estabilidad de todos sus trabajadores.

11. Demandar al Estado por la la creación de refugios para asistencia inmediata de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.

12. Reclamar la convocatoria a elecciones en la CGT y proponer como candidato a Secretario General a Pablo Moyano.

13. Trabajar en todo el país por la visita a la Argentina del Papa Francisco.

e) En defensa del ambiente y los bienes comunes

1. Apoyar los reclamos en defensa del agua pura, contra el extractivismo y la megamineria contaminante formulados por la red del “Primer Encuentro por los ríos interprovinciales y el agua pura” en la que participaron organizaciones sociales y ambientales de La Pampa, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, San Juan y Buenos Aires el pasado 7 y 8 de febrero en Santa Rosa

2. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de La Pampa para que se frene la obra de Portezuelo del Viento y se auspicien mecanismos participativos de las provincias involucradas que garanticen al agua como un derecho humano y un recurso democráticamente compartido.

3. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de Salta para que se realice un estudio urgente de la situación hídrica y de agua para garantizar el derecho al agua de todos los salteños y que posibilite la expansión económica y de bienestar social en la zona del Chaco Boreal Salteño.

4. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de Catamarca contra la obra en el rio de Los Patos porque contamina el agua. Ratificar que las obras que se realicen sobre recursos naturales estratégicos deben contar con consenso social.

5. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de Corrientes contra la venta y privatización de las playas públicas.

6. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F del Chaco para que se ejecute un plan hídrico contra las inundaciones y que se termine con la deforestación del Chaco y del norte argentino.

7. Apoyar el reclamo por la reactivación de los puertos chaqueños y la reconstrucción de un nuevo puente Chaco – Corrientes con presupuesto nacional.

8. Apoyar el reclamo de la Multisectorial 21 F de San Juan para que se reforme el código minero prohibiendo expresamente la megamineria y se fomente la pequeña y mediana minería sustentable y con efectivo control estatal.

9. Promover desde las Multisectoriales 21 F del NEA un encuentro de organizaciones sociales y ambientales para el mes de abril “En defensa del Acuífero Guaranì” a realizarse en la provincia de Misiones.

10. Promover desde la Coordinación Nacional del Frente Multisectorial 21 F un encuentro nacional de organizaciones en defensa del medio ambiente en la semana que se conmemora el quinto aniversario del lanzamiento del “Laudato Si” (18 al 24 de mayo) a realizarse en la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba.

f) Contra el lawfare y por una justicia justa

1. Reivindicar el punto 1 , inciso M del programa de los 21 puntos que reclama la libertad de los presos políticos. Demandar por la libertad de los detenidos arbitrariamente por razones políticas exigiendo la libertad inmediata de aquellos que no tienen condena y la urgente revisión de las causas de aquellos que han sido condenados en juicios fraudulentos.

2. Promover que en la futura reforma judicial haya participación ciudadana en la elección de jueces.

3. Exigir por el cese del lawfare y la persecución con causas armadas contra Hugo y Pablo Moyano.

g) Medidas organizativas del Frente 21 F

1. Fomentar en la 21 F la incorporación y participación de agrupaciones de Adultos Mayores y de la juventud

2. Promover la participación político-electoral del 21 F dentro de la unidad del campo popular

3. Aumentar las formas de comunicación federal y de socialización de las experiencias en todo el país.

4. Promover la creación de una plataforma multimedios interactiva donde se difunda la información federal, bases de datos territoriales, educación y formación, promoción de acción social y colectiva, proyectos y programas, etc.

5. Generar contenidos y un esquema para trabajar la formación de cuadros territoriales capaces de dar soluciones locales a problemas universales.

6. Estudiar alternativas autosustentables de financiamiento del 21 F a escala federal.

7. Realizar un documental sobre la historia del 21 F

8. Elaborar un padrón de cooperativas y organizaciones del 21 F que produzcan bienes y servicios y en principio promover prácticas de economía social al interior de la estructura federal de nuestro Frente Multisectorial.

9. Apoyar el lanzamiento de nuevas multisectoriales en el interior de cada provincia

10. Convocar al sexto plenario nacional del Frente Multisectorial 21 F para el mes de julio de 2020 en la ciudad de Rosario.

11. Se constituye un comité federal de diez miembros en apoyo a la Coordinación nacional responsables conjuntamente de garantizar el cumplimiento de las campañas y acciones resueltas en el Quinto Plenario Nacional integrado por : Jorge Guaymas (Salta), Claudia Indiviglia (Rosario), Damian Comas (La Costa), Andrea Blandini (Mendoza), Alejandro Estrella (Cordoba) , Ximena Rattoni (prensa nacional); Nestor Escudero (conurbano sur), Fabiana Berardi (La Plata), Emilio Pirez (prensa nacional) y Mariela Lopez (La Pampa).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios