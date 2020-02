Luciano di Nápoli: “Este es el primer piso de algo más profundo: generar trabajo e igualdad de oportunidades”

El jefe comunal de Santa Rosa estuvo presente en la entrega de tarjetas Alimentar en el club Belgrano. Son cerca de 15.000 las personas con necesidades alimentarias y que buscan paliar su situación. “Tenemos que terminar en la Argentina con la ignominia de tener gente con hambre”, afirmó di Nápoli.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, estuvo presente esta mañana en la entrega de Tarjetas Alimentar en el club Belgrano, en el marco del programa “Argentina contra el Hambre”.









En diálogo con Plan B, di Nápoli señaló que “el ministro de Desarrollo Social de Nación planteó que este es un piso. Tenemos que terminar en la Argentina con la ignominia de tener gente con hambre y este es el primer piso de algo más profundo, que tiene que ver con generar trabajo, con una cuestión productiva, con una solución de fondo.”

“Ahora, esto es una ampliación de derechos, para todos iguales, con un mecanismo transparente fomentado a través del Banco Nación, se entrega una Tarjeta Alimentaria con un buen monto de dinero que permitirá a familias de escasos recursos, poder paliar una situación difícil, de crisis que tenemos. Y además, es movilizadora de la economía”, indicó el jefe comunal.

“Todos los que entendemos que hay que movilizar la economía poniéndole dinero a la gente, festejamos este tipo de alternativas. Son 15.700.000 pesos que todos los meses van a circular en Santa Rosa y pensemos que se van a entregar 500 en Toay, pensándolo como conglomerado. Es muy importante el movimiento económico que eso genera y también contentos con eso”, dijo di Nápoli.

—¿En Santa Rosa cuántas tarjetas se entregan?

—En Santa Rosa son 3500 tarjetas y se llevan entregadas 460 en dos horas y media de operativo. Está muy bien organizado, pensábamos que por ahí se podía llegar a desbordar, pero el trabajo conjunto entre Provincia y la Municipalidad, la gente de Anses, el Banco Nación, ha permitido que la gente entre y se vaya rápido con su tarjeta.

—¿Cómo sabía la gente que tenía que venir?

—La convocatoria se hizo desde Nación, mediante un SMS a todos los beneficiarios de la tarjeta, divididos en dos grupos, hoy y mañana en Santa Rosa. Les dieron horarios, incluso, luego difusión del municipio y la provincia, desde el ministerio de Desarrollo Social. Además, hay instalado en la puerta, un montón de personal que informa a la gente que llega al lugar para ver si son beneficiarios o no y en caso de no serlo, está la oficina de Anses para hacer el reclamo o ver cuál es su situación, por qué no lo está recibiendo.

—¿Desde la municipalidad arbitrarán la posibilidad de que se usen las tarjetas en las Ferias? Por ahora no se puede…

—Lo estamos trabajando. Hay que instalar un sistema de postnet. Es una de las ideas, formalizar esta economía y empezar con productores locales. En el marco del Programa Argentina sin Hambre, está pautado esto, que sea un círculo virtuoso y fomente a la producción de los pequeños productores de alimentos.

—¿Ha habido reclamos de gente que no está incluida?

—Hasta ahora no hay reclamos de gente que se haya quedado afuera. Obvio que hay pautas para ser beneficiario. De todos modos, está la gente de Anses, el Banco y asesorar a quien lo requiera.

—La cantidad de tarjetas, con un promedio de cuatro personas, da cerca de 15.000, es alto el número de personas que no cubren sus necesidades alimentarias en Santa Rosa…

—sí. Es la realidad que nos toca vivir. Hay un 36% de pobres, 11.000 indigentes en la ciudad, es una situación que quedó después de cuatro años de gobierno neoliberal de Mauricio Macri y esto viene a poner un piso. No es la solución de fondo, la solución de fondo es que vecinos y vecinas consigan trabajo, que los pibes vayan a la escuela, se puedan formar y que tengan igualdad de oportunidades empezar a mover la rueda productiva. Es un piso para combatir el hambre en Argentina.

