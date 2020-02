Luis Faggiani: “hay que avanzar a una posibilidad donde lo químico se utilice lo menos posible”

El secretario de la CGT expuso en el plenario de comisiones por la ley de plaguicidas. Coincidió con el planteo del gobierno de las zonas de exclusión y dijo que se debe cambiar, con el tiempo, hacia una agricultura alternativa, sin agroquímicos.

Francisco Faggiani , secretario General de la CGT Regional Centro Sur, fue uno de los expositores este miércoles en la Sala del Pensamiento, en una nueva reunión del plenario de comisiones que trata la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas.









En diálogo con la prensa, Faggiani opinó antes de su ingreso al plenario. “Desde la CGT nacional, incluso se ha venido manifestando respecto de la protección de la tierra y de la vida, en el sentido de que el avance de la economía por sobre la persona, ha hecho que se vaya dejando de lado de manera permanente el cuidar a la gente.”

“Nosotros creemos que lo central de esta ley es cuidar al vecino, a la gente de los pueblos, a las personas que viven cerca de donde se trabaja con la agricultura y en ese sentido, venimos con algunos compañeros técnicos especialistas del INTA, que trabajan en la CGT, para fijar una postura en ese camino. Interpretamos que es bueno que todas las instituciones puedan dar su entender de esta problemática”, agregó

Consultado sobre los argumentos que plantean que no no hay alternativas a los agroquímicos, Faggiani dijo que las hay. “Hay agricultura que se puede hacer sin agroquímicos y también hayo otro tipo de agricultura que se pueden hacer en esos lugares, que no terminan siendo espacios inutilizables. Se puede empezar a trabajar en una agricultura alternativa y hay lugares en donde se está trabajando de manera intensiva, campos enteros, con menos rinde en lo inmediato, pero con el paso del tiempo, los rindes son iguales a los que se realizan con las aplicaciones”, dijo.

—¿Para ustedes los cultivos se deberían hacer sin agroquímicos?

—No estamos diciendo, por lo menos hoy, que sea sin agroquímicos. Lo que estamos diciendo es que las excepciones que ponen la ley son razonables. Luego hay que avanzar a la protección del mundo y de la tierra, avanzar a una posibilidad donde lo químico se utilice lo menos posible. En ese camino es el que hay que andar.

Del mismo modo que fue todo un proceso la instalación de esto, será todo un proceso su desinstalación. Tenemos que trabajar y caminar en ese sentido.

