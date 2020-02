Tarjeta AlimentAR: Entregaron más de 500 plásticos a beneficiarios de General Pico y zona

En el Club Ferro Carril Oeste de General Pico comenzó la entrega de la Tarjeta AlimentAR a vecinos de la ciudad y de las localidades de Metileo, Speluzzi, Vértiz, Dorila y Agustoni.

En un amplio y ágil operativo organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, la Municipalidad de General Pico, ANSES, Banco Nación, Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Ministerio de Salud hasta el mediodía de hoy se habían entregado unos 500 plásticos, mañana continúa el desarrollo.









Formaron parte de jornada la subsecretaria de Políticas Sociales, Graciela Salvini, junto a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, representantes del Banco Nación, de ANSES, a través de Vanesa Mareco y personal de RENAPER y Salud Pública, acompañando situaciones que se detectaron en el operativo. Graciela Salvini explicó que las principales consultas giraron en torno a cómo acreditar la identidad, “por eso fue muy importante articular con el RENAPER, porque con la constancia en trámite y el legajo donde certifica con la foto su identidad, el Banco puede hacer efectiva la entrega”.

La tarjeta ya tiene acreditado el monto correspondiente al mes de febrero, de ahí la importancia de hacer la entrega en esta fecha. Están habilitados varios comercios para la compra de alimentos, “con negocios que tengan posnet, que venían trabajando con la Tarjeta Social de La Pampa, porque no son solo grandes comercios sino también despensas que están en los barrios y tienen habilitado el servicio”, añadió la subsecretaria. Enmarcado en el Plan Argentina contra el hambre, esta tarjeta da la oportunidad de la compra de alimentos en lugares donde habitualmente lo hacen. Desde el Banco Nación se invitó a los comercios que no tengan posnet a abrir su número para poder participar del operativo de Tarjeta AlimentAR. Asimismo, la funcionaria dijo que no hay incompatibilidad entre la Tarjeta Alimentaria y la Tarjeta AlimentAR, “el Gobierno provincial viene pidiendo desde hace mucho tiempo el incremento del monto, se implementó la modalidad de La Pampa, pionera en la tarjeta social, y se le suma a la persona que cumpla el requisito este beneficio. En muchas localidades ésto movilizará la economía social, que es uno de los tantos desafíos que tiene el Gobierno provincial con los municipios. Será una herramienta muy significativa, como dice el Gobernador, para generar el Compre Pampeano, el compre local y el potenciar la economía social”.

Por su parte, la intendenta Fernanda Alonso señaló: “no hay gente en espera, el circuito es ágil y era el desafío poder articular entre todas las áreas respetando las normas de seguridad que impone el Banco Central, de entregar una tarjeta, que es un documento público que tienen que cuidar”, comentó e informó que las 1807 tarjetas para General Pico dejarán en la ciudad $ 9.100.000, por mes.

La intendenta explicó que la diferencia entre la tarjeta provincial y la nacional es el monto y que viene a responder un reclamo de La Pampa en ese sentido. “Era sumamente necesario asignarle fondos a la Tarjeta Alimentaria, hay un plan nacional que prevé esta respuesta y que ha asignado entre 4 mil y 6 mil pesos, según la conformación del núcleo familiar, y eso es lo esencial. Después es una copia, algo que nos enorgullece, del programa pampeano con tantos años de implementación”.

