General Pico: este jueves se estrena “La muerte no existe y el amor tampoco”

El jueves 27 de febrero a las 22:30 se estrenará la película «La muerte no existe y el amor tampoco» de Fernando Salem.

Es su segundo largometraje, y se compartirá el film en la sala con el director.

“Será una experiencia festivalera, poder ver el film con sus palabras introductorias y luego debatir la película con Fernando, es anticipar la hermosa sensación de festival que venimos teniendo desde hace ya 5 años”, expresó Claudio Mateos.









La nueva película de F. Salem está basada en la novela “Agosto” de Romina Paula, y junto a Esteban Garelli adaptaron el guión, con el desafío de llevar una novela epistolar a la pantalla grande.

“Es una historia de amistad, dolor y desarraigo que viene a cuestionar las definiciones del amor sobre un fondo patagónico. La película trata sobre la vuelta al pago del que uno es oriundo, una temática que nos interpela directamente, ya que somos una ciudad que en muchos casos tiene a los jóvenes emigrando para realizar sus estudios universitarios. Se trata en esencia sobre un género en sí mismo, una historia sobre el duelo, las emociones, sobre las elecciones de vida y el fantasma de “qué hubiera sido si”, las falsas seguridades y supuestas felicidades que nos construímos desde el conformismo”, explayó el Gerente de la Asociación Italiana.

“La música está compuesta por Santiago Motorizado. Esperamos a todos al estreno el Jueves 27 a las 22:30hs en el Cine & Teatro Pico”, concluyó Mateos.

Sinopsis

“¿Sos feliz?”, se escucha varias veces a lo largo de La muerte no existe y el amor tampoco. “¿Sos feliz?”, le preguntan a Emilia, que quizás no lo sea. Emilia todavía está atravesando el duelo por la muerte de su mejor amiga y vuelve a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir sus cenizas al viento. Pero no es tan fácil despedirse de los fantasmas. Acaso ese sea el núcleo de esta historia: ¿cómo convivimos con aquello que ya no está pero que aún no podemos dejar atrás? Como en tantos otros viajes, aquí el desplazamiento espacial es también un viaje en el tiempo: Emilia se reencuentra con un lugar que es su otra vida, para explorar por un rato qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Basada en Agosto, de Romina Paula, La muerte no existe y el amor tampoco es, a su modo, un cuento de fantasmas; una película sobre esos recuerdos y esos afectos que no dejan de asediarnos.

