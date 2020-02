Juntos por el Cambio se acordó del “diputrucho”

En un comunicado de prensa compararon la maniobra legislativa del Frente de Todos con la que se produjo en la década del ’90 del siglo XX. En el momento en que se aprobó la privatización del servicio de gas, el menemismo sentó en una banca a Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid, y consiguió que se aprobara la venta del servicio esencial.

El comunicado, dice:

Desde Juntos por el Cambio queremos expresar nuestra profunda preocupación y repudio por los hechos ocurridos en el día de la fecha en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo decidió vulnerar al Congreso argentino y con él a los millones de ciudadanos que con su voto decidieron la integración del mismo. El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional.

Debemos remontarnos a la década del ´90 para encontrar un hecho tan escandaloso como el de hoy: por segunda vez en nuestra historia democrática una persona que no reviste la calidad de diputado nacional ocupó ilegal e ilegítimamente una banca para alcanzar un quórum que el oficialismo no tenía.

Hubo detrás de esta maniobra una intención aviesa que no puede ser soslayada. Desde un comienzo sostuvimos nuestro compromiso de discutir, colaborar y proponer iniciativas tendientes a reducir la inequidad del sistema jubilatorio. Hicimos llegar propuestas que despejaran el temor que existe respecto a la verdadera intención del proyecto presidencial: el vaciamiento de la Justicia. El oficialismo obturó cualquier posibilidad de negociación y de búsqueda de acuerdos.

El Frente de Todos optó por tratar esta cuestión en un trámite exprés. En pocas horas de debate en comisión produjo un despacho y convocó a una sesión especial del cuerpo. Desde nuestro Interbloque propusimos en reiteradas oportunidades una mesa de diálogo para consensuar un texto, lamentablemente no aceptaron siquiera sentarse a debatir.

En el horario previsto para la sesión especial no reunieron el quórum reglamentario y, como es de costumbre, el Presidente otorgó 30 minutos más al bloque oficialista para lograr reunir los 129 diputados. Cuando dicho plazo expiró, el Presidente volvió a extender la espera por otros quince minutos. El oficialismo contó con la colaboración de 15 diputados de otros bloques: Pablo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo, de Córdoba; Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, de Misiones; José Luis Ramón de Mendoza; Nicolás del Caño y Romina del Pla de Provincia de Buenos Aires; Alma Sapag de Neuquén; Luis Di Giácomo de Río Negro; Beatriz Ávila de Tucumán; Antonio Carambia de Santa Cruz y Pablo Ansaloni de Provincia de Buenos Aires. Así todo, no consiguieron el quórum reglamentario sino urdiendo una maniobra absolutamente ilegal al contabilizar para el mismo la presencia de Daniel Scioli, quien ha venido desempeñándose públicamente como Embajador ante la República Federativa del Brasil, presentándose como tal ante el propio presidente Bolsonaro. No solo eso, la propia Cancillería argentina le dio tal tratamiento en sus publicaciones oficiales.

El embajador Scioli, por imperio del artículo 72 de la Constitución Nacional, no podía ocupar una banca. El Poder Ejecutivo Nacional nombra a los embajadores con acuerdo del Senado otorgado en la sesión del 20 de febrero.

Desde Juntos por el Cambio ratificamos nuestro compromiso con el tratamiento del tema que era objeto de esta sesión: la revisión del régimen jubilatorio de jueces e integrantes del servicio exterior de la Nación y comunicamos que en las próximas horas nos presentaremos ante la Justicia para solicitar la investigación de las irregularidades señaladas.

