Nadia recibió la tarjeta alimentar

La joven que estuvo internada 52 días tras la salvaje agresión que sufrió de parte de su ex pareja, es una de las destinatarias de la política social del gobierno nacional. Perdió el trabajo y ahora vende tartas y tortas para vivir y mantener a sus dos hijos.

Esta mañana, en un rápido trámite facilitado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Santa Rosa, Nadia Lucero pudo hacerse de su tarjeta alimentaria. Tiene 2 hijos y vive en la casa de su padre.









Desde que le dieron el alta se organizaron varias actividades para ayudarla. Hicieron un torneo de fútbol femenino y venden una rifa de 1.000 números a un valor de 100 pesos para construir una habitación para ella y sus hijos.

“Estoy bien por ahora, estoy con rehabilitación 3 veces a la semana, gimnasio, terapia, haciendo todo lo que me dicen”, contó Nadia a Plan B Noticias

“Estaba Sofía de Niñez, me hizo pasar derecho. Desde la dirección de la Municipalidad me dan un buen trato”, dijo en relación al área conducida por Sofía Pérez Dupont.

Nadia le agradeció “a la gente que colabora, se acerca. El fin de semana hicieron un campeonato de fútbol. Yo estuve en la cantina porque no sé jugar, no me gusta”, dijo a la salida del Club Belgrano, donde pasó unos escasos minutos.

Nadie. El padre primero y una de sus hermanas después, contaron en más de una oportunidad que nadie los había llamado. Incluso, desmintieron que la Municipalidad le estuviera construyendo la pieza y recordaron que el vicegobernador Mariano Fernández, en una marcha por justicia, se puso a disposición para lo que necesitaran, pero nunca los atendió.

En cambio, si manifestaron su agradecimiento con el equipo interdisciplinario de Salud Pública que la atendió en el hospital Lucio Molas.

La joven fue salvajemente agredida el 15 de diciembre pasado por Laureano González. La golpeó, torturó y cortó hasta dejarla inconsciente. En ese estado, la llevó al Hospital Lucio Molas y la dejó para luego darse a la fuga.

Fue detenido 48 horas después en la vivienda de Claudio Reyna y su pareja. Los 3 tienen prisión preventiva por 90 días. González fue formalizado por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, con alevosía y violencia de género.

