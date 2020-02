El gremio docente denunció que en Santa Rosa las designaciones en Inicial primaria, especial, adultos, «con sólo enumerarlas sabemos que el lugar no es el adecuado. Otro año que no se escucha, hace calor en exceso y no cumplen con las mínimas condiciones».

«Son docentes que cada año en busca de trabajo tienen que pasar por lo mismo. Necesitamos ya se tomen medidas para regularizar esta situación», demandaron.

