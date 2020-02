Ajedrez: el juvenil Llanos se afianza en el liderazgo del Abierto de Verano

Anoche viernes 28 de febrero se disputó la 4ª fecha del Abierto de Ajedrez de Verano organizado por el Club Social El Círculo de Santa Rosa, y el único líder de la tabla de posiciones -el juvenil Joaquín Llanos- se afianzó en el puesto de privilegio tras vencer a su rival de turno Javier Fernández.

La partida que disputaron el puntero y el hasta ese momento único escolta, fue interesante. Fernández tuvo ventaja posicional y material pero la suerte jugó del lado del menor que aprovechó su oportunidad y logró un triunfo clave para sus expectativas de ganar el primer torneo pensado del año.









Quien se recuperó de la derrota de la fecha anterior fue Roberto «Vasco» Ampudia que usando piezas negras doblegó a Sergio Baudino, prendiéndose en la lucha por los lugares de privilegio.

Nelson Flores se vio beneficiado con la ausencia de su rival, obteniendo el punto sin despeinarse. Mientras que Raúl Rautenberg hizo tablas con Antonio Fernández en una partida de neto corte posicional.

También dividieron honores el profesor Juan Rossi frente a Hugo Tarancón, no pudiendo sacarse ventajas en una entretenida partida.

Jeremías Laborde batió a Oscar Moreno y Adolfo Olguín hizo tablas con Mauro Llanos.

Antes, el día jueves habían adelantado sus encuentros Guillermo Saitúa y Miguel Pumilla con victoria del primero, así como también Tiago de la Cruz que superó en una partida cambiante a Matías Báez.

Con estos resultados las posiciones quedaron de esta manera:

1º Joaquín Llanos 4 puntos; 2º Roberto Ampudia y Nelson Flores 3 puntos; 4º J. Fernández, Tarancón, A. Fernández, Rautenberg y Saitúa 2,5 pts.; 9º Laborde, De la Cruz Raful, Villa, Baudino y Rossi 2 puntos; 14º Pumilla, Moreno y Olguín 1 punto; 17º M. Llanos y Báez 0,5 pts.

La próxima fecha (5ª) se disputará el lunes 2 de marzo desde las 21:00 hs. con estos encuentros:

Flores vs. J. Llanos; Ampudia vs. Saitúa; J. Fernández vs. Rautenberg; Tarancón vs. A. Fernández; Villa vs. Laborde; De la Cruz Raful vs. Rossi; Moreno vs. Baudino; Pumilla vs. Olguín y Báez vs. M. Llanos.

