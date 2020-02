Representante de cámara de agroquímicos puso en duda la enfermedad de la mujer de Realicó

Raúl Taboada y Andrés Arakelian se presentaron en la Cámara de Diputados de La Pampa para defender la posición de los fabricantes de agroquímicos. El jueves pasado Inés Strizzi contó sus vivencias y afirmó que tiene cáncer por el envenenamiento que producen las fumigaciones.

Taboada, integrante de la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (CEPIA) y Arakelian, de Campo Limpio, manifestaron su postura en el plenario de Comisiones: “El hecho de que estén los bidones tirados de donde no tienen que estar es un poco de desaprensión de quienes los usan. En muchos campos algunos productores los están acopiando de la manera que pueden a la espera de que se solucione”, dijo Taboada.









“El hecho de que la construcción de los Centros de Acopio Transitorios se hubiera demorado no justifica una situación así. Por sobre todas las cosas nunca me hubiera imaginado que la apertura hubiera sido tan amplia, me parece muy destacable la actitud de la cámara en sí de generar un plenario con instituciones, incluido con las que tienen animación en su contra, como con Campo Limpio”, indicó al periodista Daniel Lucchelli de LU 100 AM 1040 / FM 102.5

– Una joven con cáncer se presentó en el debate y aseguró que se enfermó por los agroquímicos…

– Si, bueno, no sé hasta qué punto, y hablo a título personal, yo tengo mi esposa con un tema oncológico y bajo ningún punto de vista pretendo buscar ese tipo de derivaciones. Los estudios que se puedan haber hecho no tienen conclusiones que puedan ser tan contundentes como lo que se dijo hoy – finalizó.

