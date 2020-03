Actualización de cuotas de las viviendas: Se hará un estudio socioeconómico para saber la capacidad de pago

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, se refirió al anuncio del gobernador de que se construirán 1000 casas y que se actualizarán los montos que pagan los beneficiarios de las viviendas adjudicadas.

Entre los principales anuncios del gobernador, lanzó la construcción de 1000 viviendas sociales, con un presupuesto de 2000 millones de pesos.









Frenet a esto, Jorge Lezcano, destacó que será vital el refuerzo del programa Mi Casa y el Banco de Tierras.

-¿La Pampa está en emergencia habitacional?

-Hay un déficit muy grande que por supuesto estamos entrando en un lugar que no merece la provincia, pero afectó la gran restricción que tuvo con el Fonavi los cuatros años donde prácticamente desapareció. Gracias a Dios no llegamos al extremo porque el gobierno de Carlos Verna actuó rápido con el programa Mi Casa y el Banco de Tierras que ahora podemos comenzar a usarlo.

– Se habló de actualización de cuotas a partir de junio en viviendas sociales, en este contexto económico puede traer problemas

-No, hoy tenemos que pensar en los próximos pasos no llegamos a una emergencia, sino un gran déficit que se tiene que cubrir con la misma solidaridad que los pampeanos tuvieron para aquel que hoy tiene la casa, acompañando el esfuerzo que él que no la tiene que son miles

-¿Cómo se actualizan las cuotas?

-Es una variable que se va a contemplar de lo que es el índice de la construcción y el valor de la propiedad, más la composición adjudicatoria de los ciudadanos. Queremos actualizar el bien social sin que ningún pampeano corra ninguna incomodidad, por eso el gobernador hace un anuncio que se va hacer un estudio socioeconómico para determinar cual es la capacidad que tiene la familia que vive en una vivienda social para pagar.

