Alberto Fernández: “Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático”

El presidente de la Nación abre por primera vez un período legislativo. Resaltó que para recuperar el país, hay que comenzar por los sectores empobrecidos y con hambre

Alberto Fernández señaló que “gobernar no es mentir y ocultarle la verdad al pueblo. No estoy aquí tan solo lanzando palabras de ocasión. Vengo a contarles en qué lugares estamos parados como sociedad. Cuáles son los riesgos que nos asechan y también cuales son los pasos que podemos dar para avanzar”.









“Vengo a ratificar que vamos a cambiar el rumbo del país. Hemos encontrado una situación extremadamente delicada, recibimos un país dañado en su tejido social y una gran grieta en su población”, añadió.

“No busco revanchas, necesito que todos asumamos la verdad que nos toca”, afirmó.

En la descripción del país recibido, recordó que “en 2019 soportamos una inflación record del 53,8 %. Los vencimientos de capital representan el equivalente a 48.900 millones de dólares y 14.800 millones en concepto de intereses”, indicó.

“Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la producción industrial. El país lleva 2 años en recesión. El 50 % de las obras públicas se encuentran paralizadas. El servicio de gas aumento cerca del 2.000 %y el de luz un 3.000 %. Estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año 2000”, dijo.

Por eso propuse que para arreglar el país, comencemos por los últimos para llegar a todos. El problema que más nos preocupaba es terminar con el hambre de todos los argentinos. Por eso pusimos en marcha el Plan Argentina contra el Hambre. Este drama nos debe avergonzar como argentinos”, agregó.

“La inseguridad alimentaria, según la FAO (Naciones Unidas para la alimentación) tuvo un crecimiento del 71 % desde 2015. Y en este dato, no está el año 2019. Con esto vemos, que no solo con la deuda hemos batido récords. Comer no puede ser un privilegio.”, enfatizó.

Sobre los precios, Alberto dijo que “debemos terminar con la argentinos de los vivos que se enriquece a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar los precios que nos ponen”.

“No venimos con planillas de cálculo donde lso números cierran en teoría. Estamos haciendo una Argentina inclusiva, donde la prioridad sea levantar a los caídos”, agregó.

Sobre la deuda externa indicó que “El BCRA está haciendo un análisis exhaustivo de lo que se hizo con los fondos que llegaron de la deuda. No vamos a hacernos los distraídos. Nunca Más a un endeudamiento insostenible. Nunca Más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana y de espaldas al pueblo Nunca Más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejando tierra arrasada a su paso”.

“Más allá del análisis, hemos iniciado las negociaciones para abordar este problema. En el tema de la deuda hay muchos intereses en juego. Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros estamos del lado del pueblo”, resaltó.

“Algunos nos piden más ajuste. No olviden que no hay peor medida que el ajuste en recesión. Lo he dicho varias veces, no vamos a pagar la deuda con el hambre de los argentinos. Vamos a cuidar al país”, dijo.

“Necesitamos un programa de desarrollo integral para la próxima década que tenga bien presente los puntos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas. Va a tener como eje a las universidades y centros tecnológicos calificados”, dijo.

“Tenemos que salir del extractivismo y generar un desarrollo económico basado en las PYMES y con bases tecnológicas. Hoy vengo a proponer a la Nación un conjunto de acciones colectivas”, afirmó.

“Iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Por eso enviaré un proyecto de ley para el desarrollo hidrocarburífero y minero que nos permita crear cintos de miles de empleos en los próximos años. En materia industrial hemos comenzado a trabajar en planes estratégicos en parques industriales”, añadió.

“Estamos enviando una ley de modificación de propiedades del conocimiento. Facilita el ingreso de pymes, la cuestión de género, y el respeto ambiental. Vamos a revertir la tendencia a la caída presupuestaria en ciencia y tecnología. Somos un gobierno de científicos, no de CEOS”, afirmó.

En medio de la crisis, afirmó que “el campo debe ser un protagonista importante” en el período actual del país. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Que el combustible no aumente y una divisa controlada, hemos hecho una propuesta en la que se propone el aumento de 1 de los 25 cultivos. Además segmenta y respeta a los pequeños y medianos productivos”, dijo sobre las retenciones agrarias.

