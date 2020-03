Giorgis cruzó a di Nápoli: “tendría que haber visto como recibimos nosotros el municipio en diciembre de 2015”

La concejala del Frepam se defendió de las críticas de di Nápoli respecto al estado del parque automotor municipal o de los comedores. “Cuando llegamos había un solo camión desobstructor y lo dejamos con cuatro”, dijo.

“Creo que más allá de las diferencias políticas hay cuestiones que la ciudad tiene que son razones de estado y a nuestro entender, desde el Frepam , vamos a seguir trabajando por las mismas cosas que venimos trabajando en los últimos años”, dijo a Plan B.









“Disiento cuando el intendente marcó algún tipo de diagnóstico, respecto a las maquinarias o al estado de los jardines o comedores, él tendría que haber visto como lo recibimos nosotros en diciembre de 2015 y allí tendría la película de que aún con muy pocos recursos se mejoró, se equipó al municipio. Había un solo camión desobstructor y lo dejamos con cuatro”, agregó.

“Ahora bien, si no anda ninguno o anda uno solo, puede tener razón, pero evidentemente no hay un problema de falta de equipamiento, sino de falta de organización o de modificar esos sistemas de organización para que las cosas funcionen”, dijo Giorgis.

—El intendente los calificó de “estafadores morales” y que podía denunciarlos penalmente por incumplimiento…

—Puede ser un gran título. No he estado de cerca en el Plan Director, sí en las cosas cotidianas, de los problemas de agua y cloacas. Si son aspectos legales, se tienen que manejar donde corresponde y con las pruebas y documentación que corresponden, no con grandes discursos, sino con pruebas.

—¿Estás tranquila con lo que se hizo en la gestión anterior?

—De lo que recibimos como municipio y ciudad y con todas las dificultades económicas que tuvimos, pudimos avanzar en muchas cosas y otras no las pudimos revertir. El intendente hablaba de la planta de asfalto. Tenemos una planta de asfalto que es para asfaltar toda la provincia de La Pampa, pero también allí creo que tenemos problemas de organización de los sistemas de trabajo.

—¿Funciona esa planta?

—Nosotros recibimos una planta del año 1983 que se produjo en condiciones y luego se produjo un incendio. En la planta nueva, estuvimos un mes instalados en la planta y funcionó. Tiene buena calidad, no conozco detalles o pormenores, pero entiendo que son más de organización y de trabajo que de la plana en sí.

—¿Qué opinás de los 53 días de gestión?

—Están dando los primeros pasos en una ciudad que tiene muchos problemas sanitarios. Esperamos que por ahí, algunas cosas que habíamos sugerido en la gestión y no pudimos concretar, se vea que eran un aporte por la positiva, por ejemplo cuando planteamos el tema del Ente de Agua y Cloacas y el nuevo Convenio Colectivo y estamos convencidos que se discutirá nuevamente.

No fue entendido como una propuesta por la positiva y la verdad solucionaría bastante problemas de la vida cotidiana de los vecinos.

Comentarios

