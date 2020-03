Nuevo récord pampeano en los 10 mil metros

La santarroseña Yamila Maidana perforó su propia marca y constituyó un nuevo Récord Pampeano sobre 10.000 metros llanos en el marco del Campeonato Nacional de Mayores (CADA) que se celebra en el Estadio Panamericano “Justo Román” de Mar del Plata.

Maidana estableció un crono de 37m30s87 superando su propia marca de 37m32s10 obtenida en el mismo escenario el 16 de octubre de 2010 en el marco del certamen Nacional categoría sub 23.









La próxima cita de relieve para Maidana será su participación en los 21.097 k de la Maratón Internacional “A Pampa Traviesa» a celebrarse por las calles de Santa Rosa el 5 de abril próximo. En esa prueba, Yamila ostenta el récord que espera ser batido.

Al concluir la competencia donde se ubicó en séptimo lugar, Yamila Maidana dialogó con MODODEPORTE.COM y manifestó: “Veníamos trabajando bien a las órdenes de mi entrenador Jorge Basiricó, pero este nuevo récord resultó inesperado y estoy feliz, muy emocionada, las lágrimas son inevitables, se me cruzó el recuerdo cuan hace 9 años batí aquí mismo la mejor marca de La Pampa”.

Y agregó: “este éxito de hoy me da un terrible puntapié de cara a los 21 k de “A Pampa Traviesa”, no es un objetivo principal pero lo voy a encarar con muchas responsabilidad y optimismo dando lo mejor de mi”.

Con inocultable emoción, Maidana agradeció a su entrenador Jorge Basiricó y a Adriana Calvo “que han estado muy atentos a mis entrenamientos, se lo dedico a mis hijos Valentín y Morena que están lejos y no es fácil, ellos son mi potencial; y se lo agradezco a Pablo Nutrichi que me probé las plantillas tan fundamentales para mis desplazamientos, a todos mis sponsor y a los pampeanos que siempre están pendientes de mi carrera deportiva y me hacen el aguante”.

Para finalizar, Yamila manifestó que “el 2020 es un año de transición para consolidarlo en el 2021 a donde apuntaremos muy alto, hay que seguir trabajando cada día y construirlo”.

