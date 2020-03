All Boys perdió con Racing y quedó eliminado del Torneo Regional FederalAmateur

Se disputó la quinta fecha del Torneo Regional Amateur, donde el conjunto santarroseño perdió de local con Racing de Castex.

All Boys comenzó ganando con gol de Jerónimo Gutierrez a los 15 minutos, pero Racing se recuperó y antes de los 30 marcó Maximiliano Pascual.









Los otros dos goles del equipo castense llegaron en el segundo tiempo, a través de Brian Caser (33) y Cristián Díaz (41).

Con este resultado All Boys quedó eliminado y aún resta una fecha.

En General Pico, Costa Brava venció 4-2 a Atlético Macachín.

Costa comenzó ganando por gol de Esteban Gutiérrez a los 35 minutos. Después repitió Gutiérrez al minuto y a los cinco del segundo tiempo. Macachín descontó con dos goles de Fausto Serquera a los 10 y 33 minutos. Cuando terminaba el partido Agustín Eloy Rodríguez, estiró la ventaja.

POSICIONES:

Costa Brava 8 pts

Racing 8 pts

Macachín 6 pts

All Boys 4 pts (Eliminado)

Próxima (6ta fecha):

All Boys vs Costa Brava

Racing vs Macachín