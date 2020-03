Bonavitta y el proyecto de aborto legal: “la lucha de las calles llegó a destino”

La directora de Género y Diversidad de la municipalidad de Santa Rosa fue consultada por el proyecto de despenalización del aborto que impulsará el presidente de la nación.

“Es un compromiso que había tomado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo cuando pasó el proyecto por el Senado ella habló claramente de ponerle escucha a la demanda social de millones de mujeres que estábamos en la calle reclamando por la ampliación de nuestros derechos”, dijo ante la consulta de Plan B.









“Siento la emoción de saber que la lucha en las calles llegó a destino, que tuvo capacidad de escucha y de voluntad política para que un presidente anuncie que se va a mandar un proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, que no es ni más ni menos que ampliar nuestro campo de decisión para las mujeres y cuerpos gestantes, respetar nuestras libertades y empezar a pensar en otros destinos, que la maternidad no sea un destino obligatorio y prefijado para quienes así no lo deseen”, afirmó.

“Eso tiene que quedar clarísimo: no estamos hablando en contra de las maternidades, sino de las maternidades forzadas y estamos a la espera de conocer el proyecto”, resumió Bonavitta.

