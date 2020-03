Di Napoli prometió que Autobuses cumplirá el contrato de servicio

Esta mañana la ciudad amaneció con menos colectivos en las calles. Autobuses Santa Fe incumplió una vez más con el contrato, la Municipalidad le aplicó una multa, y el intendente dijo que ya se comprometieron a regularizar la situación.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Napoli, dijo esta mañana en conferencia de prensa que «ante el reclamo de la Municipalidad la empresa se comprometió a mejorar el servicio», aunque no precisó el valor de la multa que se le aplicará a la empresa. «Nosotros tenemos la forma de persuadirlo y luego sancionarlos para que cumplan. Se puede llegar hasta la recisión del contrato, pero me parece que este no es el caso”, manifestó.

En la habitual conferencia de prensa de cada mes, el jefe comunal se refirió además del tema transporte, a las obras en las calles, específicamente la que ya está en marcha en la calle Falucho y adelantó que habrá un nuevo corte en la Av. Uruguay, por una nueva obra. Además, habló sobre la puesta en funcionamiento de la planta de asfaltado, la muerte del joven que se ahogó en la Laguna Don Tomás, y los despidos de los contratados que denunció ATE.

Transporte

Di Napoli reconoció que hubo quejas de los usuarios en el marco de la falta de micros nada más y nada menos que el día en el que comienza el ciclo lectivo. Dijo que «faltaban unidades», que la empresa alegó que era «por roturas» y que luego del pedido el Municipio «se comprometieron a mejorar el servicio».

¿En que estado están las otras sanciones a la empresa por las irregularidades en el servicio?

– Hay algunos expedientes abiertos en la Dirección de Jurídicos pero aún sin ejecutar.

¿Que va a pasar con las personas con discapacidad?

– Autobuses tiene un servicio que tienen que requerir las personas con discapacidad para su traslada, no obstante ello, esta semana lo vamos a charlar con las instituciones que participan en el Concejo Municipal de Discapacidad. La empresa manifestó que estaban cumpliendo bien con el servicio, pero los interesados son los que me dirán como está funcionando el servicio y en ese caso requerir mayor cantidad de unidades.









Pesada Herencia

Di Napoli fue consultado además por su discurso de inicio de sesiones, en el que se comprometió a no hablar más de la pesada herencia, y dijo que «se está trabajando mucho y soy muy optimista con respecto al futuro de la ciudad. Estamos logrando muy buen apoyo del gobierno provincial y del nacional, aunque es bastante más compleja la situación en la que han dejado el país. Creo que va a estar mucho mejor a la finalización del mandato», manifestó.

Asfaltado

El jefe comunal dijo que en los 54 días hábiles de gestión se logró «armar entre las dos plantas de asfalto, una de ellas. Con la planta de asfalto y nuestra maquinaria estamos en condiciones de reasfaltar en esta semana».

«Todavía no sabemos cuántas, pero aspiramos a hacer una buena cantidad de cuadras de asfalto», expresó Di Napoli y adelantó que «vamos a empezar con un plan de reasfaltado en donde se han hecho reparaciones de cloacas».

Además, contó que en la obra de la calle Falucho, la empresa «está haciendo el recambio de la cloaca» y anticipó que «hemos detectado que vamos a necesitar hacer el cambio de la colectora principal, que va hacia la Uruguay, lo cual va a hacer necesario el corte de la avenida en un lugar neurálgico de la ciudad. Probablemente esté un mes más cortado todo y luego viene el asfalto», reconoció.

