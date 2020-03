Fonseca: “En el discurso faltó el campo”

La diputada de Comunidad Organizada resaltó que el gobernador Ziliotto se olvidó de las producciones agrícolas y ganaderas.

“En los grandes objetivos del señor gobernador coincidimos, un desarrollo armónico, territorial y con inclusión social vinculado al desarrollo productivo…, estamos en línea con respecto a esos objetivos”, señaló Sandra Fonseca.









“Lo que vi como ausencia en este discurso fue el sector del campo, en ningún momento lo mencionó. Estamos discutiendo en esta Cámara un proyecto de ley que tiene que ver con el uso los fitosanitarios que tiene un gran impacto en el sector”, destacó.

“Me parece que en una provincia agrícola ganadera, no mencionar al campo llama la atención. No sé si fue un olvido voluntario o fue una cuestión ideológica, que espero que no sea así”, añadió.

“Es un sector significativo en el impacto que tiene que ver con la inclusión de puestos laborales como en la economía de los pueblos”, destacó.

Sobre la reforma del régimen penal juvenil que anunció el gobernador, Fonseca dijo que “nosotros estamos de acuerdo con esta mirada de poner la responsabilidad más en los adultos y acompañar en los procesos cuando hay vulneración de derechos cuando los adolescentes cometen algún tipo de delito. En eso la Argentina tiene una materia pendiente”, finalizó.

