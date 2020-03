Sergio y Alberto: Justicialismo siglo XXI*

Plan B Noticias publica el análisis que hace el profesor de Ciencias Políticas, Silvio Arias, sobre los discursos de apertura de sesiones ordinarias del presidente Alberto Fernández y Sergio Ziliotto.

“En sus más de setenta años de historia, el justicialismo argentino impuso como objeto privilegiado de sus políticas, al hombre en toda la plenitud de su existencia. Estado y capital fueron concebidos como herramientas para alcanzar la “felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”. Todo aquello que cercenara la capacidad superadora y creadora del hombre, su desarrollo y proyección, eran contraproducentes para hacer realidad la posibilidad de una patria libre, justa y soberana.

Con la apertura de sesiones legislativas ordinarias, tanto en la Nación como en La Pampa, pudimos observar que aquel proyecto de país ideado por Juan Domingo Perón, se encuentra hoy más vigente y pujante que nunca. “Comenzamos por los últimos para llegar a todos”, expresó el Presidente Fernández, acusando recibo de la terrible realidad social recibida, tras el paso destructor de la antipolítica.

Con una inflación record del 53%, la caída del empleo y la actividad industrial, la obra pública paralizada y la vuelta de enfermedades como el sarampión, Argentina da cuenta de un escenario económico y social heredado catastrófico. Pero también de “default” político, ya que quienes gobernaron los destinos de la patria hasta el 10 de diciembre de 2019, no supieron ver, interpretar y administrar la demanda social de un país que reclamaba acciones concretas para salir de su inminente naufragio.

Los pampeanos, discriminados y olvidados por nación durante esos cuatro años, sentimos el orgullo de haber sobrevivido con dignidad a tanta humillación, de la mano de un estadista responsable y comprometido con su pueblo, como fuera Carlos Verna. Por él, Sergio Ziliotto tuvo más suerte que nuestro Presidente, encontrando una provincia tradicionalmente ordenada en sus cuentas, firme en sus reclamos históricos, llena de desafíos y concreciones en el plano económico-productivo, y lo que es fundamental, con un entramado social fuerte en valores y participativo a la hora de proyectarse junto a los lineamientos del estado provincial. Ese bienestar de los pampeanos, gobernados desde 1983 a la fecha por administraciones justicialistas, siempre ha sido reconocido y valorado a nivel nacional, casi como una marca registrada en materia de calidad institucional real, no simulada.

Mientras Alberto busca restañar las heridas de los más débiles –porque es lo que corresponde humana y moralmente hablando-, reencauzando al país hacia un rumbo de crecimiento con justicia social; Sergio proyecta un fortalecimiento del estado provincial como ordenador central de la economía, con todo lo que ello implica.

Porque “comer no puede ser un privilegio” y “nuestro primer esfuerzo debe ser levantar a los caídos”, las medidas de Nación apuntan a paliar las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Tarjetas alimentarias, remedios accesibles y precios cuidados, son solo algunas de ellas. Aquí radica la esencia solidaria y humana del modelo justicialista… la visibilización del que sufre, del más débil. No para transformarlo en una víctima eterna, sino para sacarlo lo más pronto posible de su angustiante situación, ya que la pobreza no le conviene a nadie y la promesa de la movilidad social ascendente es una realidad, cuando se articulan armoniosa y generosamente todos los intereses y recursos del Estado en pos de ese fin supremo.

Nuestro gobernador, otorgando créditos que impulsarán la actividad económica regional, construyendo más y mejores viviendas sociales, generando nuestra propia energía, invirtiendo en innovación tecnológica en todas las estructuras de la administración provincial, aumentando bienes y servicios, generando empleos, potenciando el turismo local; planificando, modernizando y descentralizando una gestión orientada al crecimiento creativo y sustentable de todos los actores que integran una comunidad orgullosa de sus orígenes ancestrales e inmigrantes, tradiciones criollas, historia y presente. Sin improvisaciones y con la contundencia de los hechos.

El Presidente reconstruyendo el país. Hablando en primer lugar con la verdad, sin eufemismos, ni ocultamientos. Diciéndole al mundo que no pagaremos deudas a costa del hambre de los argentinos y que cuidaremos a la patria de los “antipatria”. Fundamentado que es necesario un nuevo contrato social, basado en la concreción de nuevos estándares de crecimiento. Allí donde la participación a través de un “Consejo Económico y Social”, será la clave de dicho proceso en el cual los genuinamente interesados en hacer sus aportes, serán los artífices de una realidad superadora, por el bienestar de todas y todos.

Sergio y Alberto representan al justicialismo del siglo XXI, el mismo que sobrevive década tras década por imperio de la mística y cívica voluntad popular, atravesando proscripciones y dictaduras. Los une el interés por querer construir una provincia y un país con todos, donde las diferencias solo enriquezcan sus gestiones en defensa del soberano y sus intereses, sin grietas, sin egoísmos, sin exclusiones dolorosas. Los acompaña la esperanza y fuerza de un pueblo que renacido de sus propias cenizas, emerge vigoroso y altivo, sediento de verdad y justicia por todo aquello que se le adeuda o ha robado. En ese proceso de confluencia de intereses entre unos y otros, todos somos importantes, porque todos queremos vivir mejor, sin violencias, sin privilegios sectoriales y con igualdad real de oportunidades. Ese es el legado a implementar por estos estadistas, el de una ideología humanista como el justicialismo, centrada en la protección de la dignidad de los hombres, sin la cual nada bueno y duradero podrá construirse en beneficio de nuestra comunidad.-

*Silvio Javier Arias

Prof. en Ciencia Política – Asesor Legislativo

