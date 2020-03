Solución salomónica: Enrique Juan presidirá el PRO

Tras la crisis interna generada por el pedido de Darío Casado, Martín “Cato” Ardohain decidió ceder para mantener el partido unido. Le habían cuestionado el manejo interno y las convocatorias a elecciones.

El extitular del PAMI en La Pampa durante el gobierno de Mauricio Macri será el presidente del partido PRO en reemplazo de Martín “Cato” Ardohain, hoy también diputado provincial.









El exlegislador Darío Casado se presentó el lunes 13 de enero en la Justicia Electoral para denunciar que en el PRO no le entregaba los libros de actas del partido. Además, manifestó irregularidades en el manejo del partido.

El ex intendente realiquense y ex diputado, Dario Casado, sostuvo que Ardohain no le habría facilitado los libros de acta: “hubo llamado a elecciones partidarias y no estarían claras las acciones de los actuales dirigentes del partido”, dice Casado.

Además, agrega que “como tampoco las firmas, que figuran, en algunas actas donde se definieron cuestiones importantes, que, aparentemente, no fueron informados a los miembros del partido”.

Casado, indicó que presentó notas al presidente del PRO La Pampa, solicitando esta información y nunca fueron respondidas.

Ante eso, se establecieron negociaciones que evitaron que el escándalo y las divisiones, pasen a mayores.

La solución, que Casado aceptó, es que Ardohain se corra a un costado y la presidencia recayó en Enrique Juan, actual asesor del concejal santarroseño, Marcelo Guerrero.

Si bien todavía no se conoce el arreglo final, el sector de Casado consiguió el apoyo de Rodolfo Bertone y el exlegislador Maximiliano Aliaga. Ese encuentro contra Ardohain, se quedaría con gran parte del resto de los cargos partidarios.

Comentarios

