Un manojo de anuncios, otro tanto de orgullo por la herencia, y un olvido (Caras y Caretas)

El gobernador Sergio Ziliotto abrió el primer período ordinario de sesiones de su mandato. Viviendas, créditos, capacitación, primer empleo, segunda oportunidad, la vuelta del río Atuel, la perspectiva de género y el petróleo, lo pilares del gobierno para 2020. Casi que no hubo mención a la producción agropecuaria. Casualmente, o no, no estuvo el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo. También pegaron el faltazo el senador Juan Carlos Marino y el diputado nacional, Martín Maquieyra. Mirá mirá.









José Roberto, el adelantau: primero y solari, no es una estatua. Es el juez supremo Roberto Sappa.

Sos vo’: Pablo Maccione (ministro de Educación) es como un hijo de Cristina Garello y Alberto Campo. El Tío los conoce de cuando todos eran marinistas. Y mucho más chicos.

Jorge Amor: el presidente de Boca fue invitado a la sesión inaugural… o es un disfraz de Oscar Beillman, que sabe que por mucho tiempo será recordado como el hombre que debió ser mujer (con todo respeto, la banca del hombre, debió ser de una mujer)

Choches (Martín, te la prestamos): Sonríen el diputado de Nuevo Encuentro en el FreJuPa, Martín Balsa, la vicepresidenta de la Cámara, Alicia Mayoral , y el diputado Roberto Robledo. Sin agrandarnos, nuestra foto es mejor que la del community manager de Balsa.

Tímide: el o la fotógrafa de Balsa, un poquito lejos.

Yo quiero una de esas: En la imagen, el secretario General de la Gobernación, José Vanini, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, el Secretario de Energía, Matías Tosso y la diputada Melina Delú. Cuando ceremonial ubicaba a los funcionarios según su rango, Maggio se sinceró: yo quiero una de esas, pero no me toca… y señalaba una banca de diputada provincial.

Tenés razón Hernán: estás ante un grande de la política pampeana, el recordgobernador por 4 mandatos. Con este dirigente, hay que tener cuidado. Tiene historia y presente… ojito!!! Se le ha dado por vestirse a lo Jimmy Hoffa.

Eh!!!: que tiempos aquellos: dos de los exintendenes de Santa Rosa, Oscar Mario Jorge y Manuel Justo Baladrón. Jorge fue gobernador y Baladron, vicegobernador ¡La de anécdotas que tienen estos viejos!

Los tragas: La foto muestra a algunos de los y las diputadas que tomaron nota. Muchos, se dedicaron a mirar al gobernador, a retorcerse en la butaca, y a pispear el celular. Total, lo podían leer minutos después en los medios digitales.

El piola: ella, Sandra Fonseca, anota, él Juan Brindesi, le va a pedir los apuntes después.

Fue vice: la diputada Melina Delú parece preguntarse lo que muchos ¿Qué hacía el secretario de Gobierno en las primeas filas y el intendente di Nápoli al fondo? Es que Heriberto Mediza fue sentado en el lugar de los ex, exgobernadores y exvicegobernadores.

Así pues si: primero Luciano, después Heriberto. Pero fue en la entrada. A los intendentes, los mandaron pal’ fondo.

LDM: los dos ministros, lejos de los «tres apoderados» cuando le dedicaron con un «la tenes adentro» el triunfo por 37 votos a Cambiemos que postulaba al «fitito» Maquieyra.

Cato no habla: Cato si está. Le escapa a los micrófonos pero tomó apuntes ¿A quién le habrá dado la lección? Dicen que al Colo no, porque «en La Pampa nunca más». Hoy comenta fútbol en Radio del Plata, que, y no es chiste, sale por la kirchnerista Radio Noticias.

Ehhhh II: te acordás?, no, yo no hice nada.

Yo ligué: Iviglia la pone (aunque no es de él); Marita la controla, el Bachi Mecca la gasta en el acueducto; Miguel Tavella en remedios y jubilados, y Lezcano, festeja: le van a dar dos mil palitos para viviendas.

Un mes más: Juan Pablo Meacca tiene el mandato prorrogado. Si sigue, va a tener que lidiar con el nuevo régimen penal juvenil.

