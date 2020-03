Ajedrez: Llanos se mantiene como líder del Abierto de Verano

El líder del Abierto de Ajedrez de Verano, el juvenil Joaquín Llanos, mantiene sus chances intactas de obtener el torneo. Ayer por la noche logró un trabajoso triunfo frente a Nelson Flores y estiró a 5 victorias en otras tantas partidas su racha invicta.

La partida transcurrió bajo los carriles de una apertura de peón dama y se simplificó la posición tempranamente. Joaquín -usando piezas negras- consiguió cierta ventaja posicional que se tradujo en un peón de ventaja, pero que luego en el medio juego dejó escapar, nivelándose el encuentro con pronóstico de tablas.

En el momento cúlmine cuando el tiempo ya apremiaba a Flores, cometió un serio error de cálculos haciendo que la ventaja de Llanos se torne decisiva por lo que debió inclinar su rey en señal de abandono.

Con este triunfo, Llanos conservó el liderazgo en solitario ampliando la ventaja sobre sus escoltas a 1,5 puntos de diferencia a falta de dos rondas.

En la mesa contigua, Roberto Ampudia usó piezas blancas frente a Guillermo Saitúa y cayó sin atenuantes tras 21 movimientos de un Gambito Volga adoptado por el presidente del Círculo.

Quien tuvo que trabajar bastante para lograr un resultado positivo fue Javier Fernández que doblegó a Raúl Rautenberg tras un Gambito de Dama Rehusado. Fernández logró el triunfo en el finish, en un final de reyes y peones con ventaja material.

Otro que venció en buena forma en una partida de corte táctico fue Hugo Tarancón que se impuso a Antonio Fernández. Hugo también se sumó al lote de escoltas.

El reaparecido Paulo Villa logró un meritorio triunfo ante el juvenil Jeremías Laborde. Mientras que Tiago De la Cruz Raful luchó sin éxito ante Juan Rossi.

Oscar Moreno quedó peor luego de una frustrada apertura y nada pudo hacer ante el embate ganador de Sergio Baudino.

Miguel Pumilla consiguió una victoria importante ante Adolfo Olguín y Mauro Llanos hizo lo propio frente a Matías Báez.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de esta manera:

1° J. Llanos 5 puntos; 2° J. Fernández, Tarancón y Saitúa 3,5 pts.; 5° Ampudia, Villa, Flores, Rossi y Baudino 3 unidades.; 10° A. Fernández y Rautenberg 2,5 pts.; 12° Pumilla, Laborde y De la Cruz Raful 2 puntos; 15° M. Llanos 1,5 pts.; 16° Moreno y Olguín 1 punto; 18° Báez 0,5 pts.

La 6° fecha se disputará el día miércoles 4 de marzo a las 21:00 hs.:

Llanos vs. Saitúa; J. Fernández vs. Tarancón; Rossi vs. Ampudia; Baudino vs. Villa; A. Fernández vs. Flores; Rautenberg vs. De la Cruz Raful; Laborde vs. Pumilla; M. Llanos vs. Moreno; y Olguín vs. Báez.

Comentarios

