El 7 de marzo es el acto de reapertura del Teatro Español

El subdirector de coordinación cultural de la comuna santarroseña, Alejandro Arias, adelantó detalles del acto de reapertura del Teatro Español de nuestra ciudad, tras la reciente realización en dicho espacio cultural, de una serie de obras de refacción y puesta en valor.

Programa del acto de reapertura

En cuanto los detalles de la ceremonia de reapertura de las instalaciones del teatro, el funcionario indicó que se realizará el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 20 horas, fecha que coincide con el 112° Aniversario de dicha institución.









En ese contexto, señaló que el acto va a comenzar en el jardín delo teatro a las 20 hs con una intervención de la Escuela Integral de Tambores de la CPE, convocando al público para que se acerque poco a poco a la puerta del edificio. seguidamente, cerca de las 20:15 horas se estarán abriendo las puertas de la sala para la presentación en conjunto sobre el escenario a partir de las 20:30, de la Banda Sinfónica de la Provincia y de bailarines pertenecientes al elenco de la Tecnicatura de Danza que se dicta en el CMC. Paralelamente, en simultáneo con el ingreso del público al teatro habrá un conjunto de actrices del grupo La Máquina Teatral efectuando intervenciones artísticas desde los balcones, recitando fragmentos de poesía de Olga Orozco.

En tanto, Julio Gre será el jefe de ceremonia de la ocasión, presentando a los artistas y llevando adelante la conducción del espectáculo, que se espera que sea descontracturado y ameno, para que el público se sienta más cómodo y disfrute del mismo como una verdadera fiesta. Más tarde, a partir de las 21:15 horas aproximadamente, se estará presentando la obra teatral “La Mujer Puerca”, ganadora de edición 2019 de la Fiesta Provincial del Teatro, pieza escrita por Santiago Loza, protagonizada por Sol Riscossa y dirigida por Leticia Hernando, brindando un cierre con un mensaje reflexivo que se enmarca en las actividades que ha organizado el Municipio, en conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Obras de refacción y mejora edilicia.

En tal marco, Arias destacó que apenas iniciada la presente gestión comunal, se tomó la determinación de hacer una evaluación de las condiciones edilicias y del equipamiento del Teatro, para saber en qué situación estaba, y cuáles eran las principales necesidades para mejorar su funcionamiento.

En el mismo sentido, comentó que luego de esa evaluación, una de las prioridades que surgió, fue mejorar la seguridad del sistema eléctrico, poniendo una descarga a tierra para todo el equipamiento del escenario, desde los implementos de iluminación, pasando por la consola, las zapatillas y mangueras de conexión eléctrica, etc. También en lo vinculado con la seguridad, se instalaron 3 botiquines médicos dentro de las instalaciones, dado que no se contaba con ninguno, y también se realizó un tratamiento ignifugo a los telones para mejorar la prevención de incendios, algo que hace tiempo no se hacía.

Por otro lado, indicó en cuanto a la parte edilicia, que se refaccionaron los baños y camarines, poniendo nuevos sistemas de mochilas a los inodoros, a los cuales también se repararon pérdidas y filtraciones de humedad.

Paralelamente, señaló que se está realizando una restauración del frente del edificio del teatro, haciendo un trabajo de reparación de molduras que estaban rotas, y pintando nuevamente con un color más parecido al que originalmente tuvo el teatro en sus comienzos y que tiene la tonalidad característica de los demás edificios patrimoniales de la ciudad.

Por otra parte, también mencionó que se efectuó una limpieza profunda de las instalaciones, sobre todo en lo que es la trampa del teatro y recuperando y revalorizando las butacas, las antiguas luminarias y parte del viejo equipamiento, mobiliario y pisos. Luego desde lo técnico, se recuperaron tachos de iluminación, pasando de 14 luminarias a 30 actualmente funcionamiento, y en cuanto al sonido, se restauraron y colocaron nuevamente los parlantes originales, sumado a la colocación de un nuevo sistema de monitoreo interno.

Arias remarcó además la enorme colaboración prestada tanto por los propios empleados del teatro, como por la cuadrilla de la secretaría de obras públicas de la comuna asignada a los trabajos, cuya labor, llevada a cabo íntegramente con recursos propios de la comuna, fue indispensable para llegar a tiempo con la reapertura, aunque mencionó que todavía queda mucho más trabajo por hacer, ya desde lo que tiene que ver con una restauración más profunda, para lo cual se están llevando a cabo reuniones con la Asociación Española (dueña del Teatro) y con el área de Patrimonio Cultural del Gobierno Provincial, para analizar de qué manera se pueden gestionar los fondos necesarios para hacer frente a la enorme inversión de recursos que dichos proyectos conllevan.

Apertura de agenda para solicitudes de sala

En otro marco, Arias recordó que sigue abierta la agenda del Teatro Español para productores locales y de fuera de la provincia que deseen presentar sus espectáculos en dicha sala, aunque enfatizó la decisión política de la actual gestión comunal, de dar prioridad a los artistas y producciones locales en caso de superposición de fechas y horarios.

En ese sentido, mencionó que obviamente como todos los años ya han comenzado a llegar solicitudes de sala de producciones de fuera de la provincia, pero aseguró que la prioridad está puesta en que los artistas locales no teman presentar sus solicitudes, porque serán tenidas en cuenta a la hora de armar las grillas, dado que la idea es que el teatro vuelva a ser de los santarroseños, acentuando la participación de producciones locales en la sala.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios