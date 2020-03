Foro de Género: “el estado acompañará a quien aborte y a quien continúe con el embarazo”

Organizaciones sociales, feministas, sindicales, partidarias participan del Tercer Foro Federal Participativo hacia un Plan contra las Violencias de Género.

Desde las 14 integrantes de colectivos de género y la diversidad comenzaron a llegar a la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa para acreditarse al foro que les permitirá opinar sobre un plan de gestión nacional sobre la temática.

La organización fue compartida con agrupaciones feministas como Mala Junta, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, Mujeres de Nuevo Encuentro, entre varias más.

Se convocaron para debatir sobre políticas de prevención, asistencia integral y acceso a la justicia, protección de las violencias por motivos de género e interseccionalidades, propuestos por el ministerio que a nivel nacional encabeza Elizabeth Gómez Alcorta.

Momentos antes del acto de apertura, las más de 300 personas presentes en el Aula Magna recibieron a las autoridades con el cántico “Y ahora que estamos juntas / Y ahora que sí nos ven / abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer… / y ¡arriba el feminismo que va a vencer”.









Ante ello, la Secretaría de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Josefina Kelly, manifestó su satisfacción por el recibimiento que le dio el auditorio.

Junto a la funcionaria nacional estuvo la Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo y el rector de la UNLPam, Oscar Alpa.

Declaraciones.

“Tenemos el compromiso de generar el plan nacional y creemos que se lo debe construir de manera federal y participativa”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli de LU 100 momentos antes del acto de inauguración en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.

“El primer día del foro tratamos de abordar con la sociedad civil, las organizaciones, comunitarias políticas y sindicales. Mañana es con autoridades provinciales, municipales, del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”, dijo sobre la actividad que se hará en el Centro Cultural Medasur.

Foro.

Josefina Kelly señaló que “son 9 foros en todo el país, que se desarrollan entre los meses de febrero y abril”. El de Santa Rosa es el tercero. Se hizo el primero en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires y el segundo en Entre Ríos.”. El de Santa Rosa es el tercero.

“No es lo mismo hablar de violencia de género en Córdoba, La Pampa o Salta. Incluso, dentro de las provincias, muchas veces se dan particularidades por localidades”, especificó.

Consultada sobre el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la funcionaria nacional señaló que “se trata de ampliación de derechos” pero aclaró que “la iniciativa contempla que el estado debe acompañar tanto a la persona gestante que quiere interrumpirlo, como a la que quiere llegar a término con su embarazo”.

En otro tramo de la nota, afirmó que la mayoría de las víctimas de femicidio no había denunciado violencia de género, lo que no implica que no la sufriera, sino que no lo institucionalizó con una presentación policial o judicial.

“Tenemos que fortalecer el acceso a la justicia para quienes están en situación de violencia, y establecer políticas para abordar a la familia, a sus niños, a todo el círculo que rodea a la víctima Los últimos datos de la Corte Suprema de Justicia son claros: en el 20 % de los femicidios que ocurrieron en 2018, las víctimas habían hecho denuncias previas por violencia de género”.

Destacó el papel de los medios y pidió que se contemple a las víctimas y sus allegados al momento de informar. “Muchas veces no se tiene encuentra a la víctima y a la familia. Los medios son una gran herramienta para poder sensibilizar a la sociedad para poder entender que el colectivo Ni Una Menos no es una cuestión de mujeres, es una cuestión que nos atraviesa a toda la sociedad y se debe tomar conciencia para generar cambios culturales”.

Destacó como un avance respecto del gobierno anterior la creación del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, “impulsados como política de estado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández”.

