Fumigaciones y envases de agrotóxicos: “la Provincia debe ya instalar una línea telefónica gratuita para denunciar a toda hora”

Ricardo Cheli, abogado y miembro integrante de la Asamblea Ambientalista Pampeana, planteó en una nota de opinión la necesidad de que Provincia habilite una línea telefónica gratuita para denunciar a quienes tiren envases de agrotóxico en basureros y zonas rurales.

“En el marco de una problemática constante donde las denuncias públicas en los medios se multiplican geométricamente en muchas localidades de La Pampa y en especial en el Norte provincial, respecto a las permanentes fumigaciones terrestres y aéreas sobre o en proximidad a zonas habitadas y, a su vez la aparición constante de bidones de Glifosato y otros venenos tirados por doquier, se hace imprescindible que el Gobierno Provincial cree una línea telefónica gratuita para que cualquier vecino (afectado directamente o no ) formulen denuncias (anónimas o no) y puedan comunicar en el mismo momento que se violan las restricciones para que el Estado (Provincial y/o Municipal) actúen en forma inmediata.

En las audiencias llevadas a cabo en el Plenario de Comisiones que en la Cámara de Diputados está tratando el proyecto de Ley de Gestión de agrotóxicos, se han podido escuchar a varios afectados por las fumigaciones en proximidades a centros urbanos y periurbanos, a colegios rurales, cursos y cuerpos de agua y áreas protegidas, que manifestaron que cada vez que ocurre un hecho, no tienen a una institución donde concurrir, que los escuchen y actúen; pues en la Policía les dicen que no tienen atribuciones y en algunos Municipios que “carecen de los medios para hacer constataciones”.

Estos reclamos ya son históricos y el Estado ha permanecido inerte en tomar una medida tan simple como la implementación de una línea telefónica para denunciar directamente y durante las 24 horas el incumplimiento –al menos de la ley hoy vigente- y solicitarles a los organismos competentes que tomen en forma inmediata las medidas preventivas y en su caso prohibitivas y apliquen sanciones.

En la Provincia se han iniciado las clases y los docentes y alumnos del ámbito rural, en especial no pueden quedar desnudos un modo sencillo de protección inmediata. Se trataría de una decisión que, sumada a la muy limitada de prohibición de venta tomada pocos días atrás y luego dejada sin efecto ante las indisimulables presiones de los productores, daría muestras de una verdadera preocupación y predisposición estatal; que si bien no es la solución, al menos –con las denuncias- pondrá en marcha un mecanismo ‘on line’ de fiscalización y permitirá confeccionar un mapa para abordar la problemática más urgente, ya que de tal modo el control no sólo quedará sólo en manos del propio Gobierno y sus dependencias, sino que, además, participarán los propios vecinos, principales interesados en terminar con este modelo de producción mediante la aplicación de venenos.

Los afectados que participan del colectivo “La Pampa libre de agrotóxicos” y en la Asamblea ambientalista Pampeana, lamentaron que los funcionarios se hayan preocupado más de la atención de los riesgos jurídicos -que les competen como funcionarios responsables-, que de los daños a la salud y que, peor aún, no se les hayan dado respuestas sobre un método más directo para denunciar los incumplimientos de las disposiciones legales vigentes en la Provincia y las de algún Municipio que las tiene en vigencia.

Como balance podemos observar que no existe el trabajo mancomunado con la ciudadanía, ni tampoco un sentido claro de comunicación en función de recibir y responder necesidades y exigencias. Cuando las denuncias se han hecho por escrito, los afectados manifiestan “Lo escrito queda allí, como palabras dichas a la inmensidad, no hay devolución, no hay respuesta concreta. Algo está fallando en la comunicación, y a su vez pueden percibirse ‘palabras calladas’, aquello que no se nombra, el miedo al compromiso con la gente y el miedo a no responder en función de intereses económicamente influyentes que siempre hay detrás”, apuntaron en la última reunión de la Asamblea”.

*Ricardo Víctor CHELI Miembro del Colectivo “La Pampa Libre de Agrotóxicos”

