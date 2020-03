Juicio por la tragedia de la Ruta 5: Declaró el forense y el testigo principal de la defensa de Hotz

Este martes se reanudó la audiencia de debate en el juicio contra el corredor inmobiliario, Esteban Hotz (30), por el trágico choque en la intersección de las Rutas 5 y 7.

El imputado está acusado de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria. Todo esto excediendo 30 km/h por sobre lo permitido en el lugar del siniestro (art. 84 bis Código Penal).

Hoy Gustavo Ferreyra, el médico forense de la Segunda Circunscripción (General Pico), encargado de realizar la autopsia a los cadáveres de las víctimas. Además declaró el contador Luis Jorge Garzarón, quien iba detrás del vehículo de Hotz cuando se produjo el impacto en la zona del cruce entre la Ruta 5 y la 7, y asistió a los involucrados.

En tercer lugar lo hizo el testigo Horacio Martinez, quien es chofer de transporte, y llegó al lugar luego del siniestro.

Antes de comenzar la ronda de testigos hubo un pedido del abogado defensor, Jorge Salamone, para que se incorporen al expediente unas imágenes de mejor calidad como parte de las pruebas, pero encontró la oposición de la fiscala Cecilia Martini y el querellante Mario Aguerrido.

La fiscala Cecilia Martiní dijo que los testigos ya fueron parte de la etapa de ofrecimiento de pruebas y Aguerrido que «no estamos ante nuevas pruebas, ni hechos».

Tribunal compuesto por los jueces, Gaston Boulenaz, Andres Olié, y Alejandra Ongaro, decidió no incorporar el material porque no se trata de un nuevo hecho. De esta forma no habilitó la incorporación del material peticionado por la Defensa.

Gustavo Ferreyra, médico forense de la Segunda Circunscripción Judicial (General Pico), fue citado como testigo y respondió la requisitoria de las partes.

Ferreyra fue el forense encargado de hacer las 6 autopsias de los fallecidos en el siniestro vial.

Aguerrido le pregunto en relación al informe en el que los informes expresan “la violencia del impacto causado por la colición vehicular”.

El médico dijo que se llegó a esa conclusión porque hubo fractura de externón, de cráneo, lesiones que requieren de “alta energía”, denominó.

-¿Hay alguna referencia médica para objetivar las lesiones del impacto?, preguntó Aguerrido.

-No se puede determinar la velocidad, si que son propios de alta energía. Esto quiere decir que el impacto fue intenso.

-¿Cuándo hablamos de lesiones de alta energía, podemos hablar que fue por golpe directo?

-En el marco de la colición vehicular las colisiones fueron múltiples. Primero en el impaco directo y luego el robote de los cuerpos dentro del habitáculo.

-¿Habla de lesión mediastinal?

-Todo lo que está en el centro del pecho. El corazón, la traquea, el esófago. En al menos dos víctimas se rompió íntegramente.

Por su parte, la Defensa preguntó sobre las medidas de seguridad. Si las víctimas presentaban marcas de los cinturones de seguridad. A lo que el médico respondió que no.

-¿El cinturón de seguridad es importante ¿

-En los traumatismos laterales no tanto como en los frontales. Ayudan pero el auto recibe el impacto a 15 cm del cuerpo.

-¿Si van más personas esto incide en los golpes?

-Si. Seguramente que si.

-Aguerrido: ¿A 60 km/h las lesiones hubieran sido de menor gravedad?

-Si

El contador Luis Jorge Garzarón fue citado por la Defensa como testigo. Era quien venía detrás de Esteban Hotz cuando impactó el vehículo de la familia Palacios y lo asistió tras el choque.

Durante buena parte de su testimonio, Garzarón trató de reconstruir el momento de los hechos.

“Creo que era el meidiodía, yo venía detrás de un auto negro que resultó ser un Mercedes Benz, y delante un auto color gris, un Peugeot, y en la oportunidad de producirse el impacto pude frenar, correrme hacia la banquian derecha, evitar el choque con los autos que habían impactado, con un poco de suerte para mi, porque el Peugeot había quedado sobre Ruta 5, sobre mano derecha, y el Mercedes había ido a parar a la banquian izquierda, por lo tanto yo pude frenar y tirarme a la banquina, frenar unos metros adelante, y fue cuando pude asistir a los lesionados”.

El testigo dijo además que venía con su esposa, pero esta venía leyendo y no vio el choque del Mercedes con el Peugeot. Había salido de Santa Rosa a Lonquimay, de donde es oriundo.

“Cuando impactan los autos se produce una nube de humo y de tierra, con una serie de esquirlas por el aire. Con lo cual a partir de ese momento yo dejo de ver. Pero logro frenar, y no se en que momento me tiro a la banquina. Lo que si se es que es cuando paso al Peugeot y el Mercedes.”

-Martini: ¿Recuerda a qué velocidad venía manejando?

-No lo puedo precisar.

“Bajo a unos metros de donde hay un cuerpo de una mujer tirado arriba de la ruta”, dijo Garzarón y se le quebró la voz. “Pido disculpas, es muy impactante lo que tuve que vivir”, manifestó.

“Dios le da a uno la posibilidad de encarar los momentos de crisis que no sabe uno de donde la saca. En ese momento atiné a decir respecto de los cuerpos, que le dieran bolilla a lo que dijo una enfermera, que no los toquen”, dijo.

Luego contó que se dirigió hasta el auto de Hotz “le pregunté como estaba y me dijo que dolorido pero bien. Luego le dije que lo dejaba un segundo para ir a atender a las personas del Peugeot. Yo mismo intenté comunicarme al 101 para las ambulancias, y resulta ser que el número que había que llamar era el 114. Los otros chicos que estaban a mi lado en el lugar lograron comunicarse y yo corrí hasta el Peugeot que estaba dado vuelta, como si hubiera girado consecuencia del impacto, y cuando llegué al auto el cuerpo del chico estaba inmóvil y las cuatro personas detrás también. La enfermera me reiteró que no los tocara. Así que volví a a tratar de asistir a Hotz, le pusimos algo detrás de la cabeza, me pidió que le sacara los zapatos porque le dolía mucho los pies. Lo que hicieron algunas chicas fue conseguir una manta para tapar el cuerpo de la mujer que estaba sobre la ruta”.

“Creo que primero llegaron las ambulancias de Uriburu y la Policía llegó del otro lado. El tiempo, en ese estado, es imposible de calcularlo. Desde que uno se baja y llega la ambulancia parece un siglo, y a lo mejor fueron 15 minutos. Es muy difícil especificarlo. Lo único que puedo asegurar es que bajando la loma de Cazau vamos los tres autos juntos, porque la doble línea amarilla no permite el sobrepaso en esa zona, y yo no se cuantos minutos pueden ser entre que uno se asoma en la loma y terminan los autos chocados…calculo que unos 1500 metros, y esa es en la etapa en que yo los veo”, dijo Garzarón y luego dibujó en el Pizarrón la maniobra del Peugeot antes del momento de la colisión.

Aguerrido: ¿El Peugeot baja a la derecha en la zona de la dársena?

-Si. El Peugeot se abre a la derecha sobre la banquian derecha y retoma automáticamente y después ya no veo más nada.

-¿No vio luz de freno?

-No vi nada

-¿Usted tuvo que hacer una frenada brusca para frenar lo que pasaba?

-Cuando se produce la nube freno en forma casi total producto de los metros que llevaba de distancia, el vehículo, las cubiertas, que había cambiado el día anterior. Sigo avanzando un poco sobre la ruta y cuando logro sobrepasar la zona del impacto, me tiro a la derecha y busco la banquina.

-¿Ud dejó el auto ahí o lo movió por alguna circunstancia?

-Lo dejo ahí hasta que pedí la autorización a la Policía para retirarme.

-¿Cuándo se baja ud tuvo la oportunidad de darse cuenta que en el lugar habían familiares de la gente del Peugeot?

-Si. Entiendo que eran familiares porque pasó una señora corriendo, en forma muy desgarradora, gritando “estaba embarazada”. Cuando llego al Peugeot es cuando veo pasar a estas dos personas.

-¿Ud no puede asegurar si estaban o no en el cruce?

-No recuerdo. No puedo asegurar que no estuvieran, de ninguna manera.

Defensa: ¿Se sobrepasaron los vehículos en el trayecto?

-No.

El abogado apeló a la entrevista que Garzarón dio en sede el Ministerio Púlico Fiscal, donde dijo los autos iban a una velocidad similar y le preguntó por la velocidad a la que iba.

-¿Qué considera una velocidad fuerte?

-Pareciera que la velocidad entre los 3 autos era la similar. No lo puedo estimar pero veníamos a una velocidad prudencial respecto de la zona.

-De acuerdo a lo que ve de atrás¿Alcanzó a hacer alguna maniobra Hotz?

– No.

¿Conocía a Hotz o alguna persona de su familia antes del evento?

-No. Si quiero aclarar que el momento que lo asisto, él me consultó si yo era el padre de Garzarón, el martillero, y me dio el celular con el discado de su padre, le conté a este lo que había pasado, que si podía hiciera las gestiones con la Policía y la ambulancia vinieran, y que su hijo había chocado pero que se quedara tranquilo que estaba relativamente bien.

-¿Quién llega primero al lugar donde estaba el cuerpo de la chica?

-Yo. Porque soy el que está más cerca, logro bajarme y asistirlos. Detrás de donde está el cuerpo de la joven aparece una chica joven que es enfermera y me dice que no toque nada, y luego dos varones que me ayudan con el llamado a emergencias. En ese momento veo que venía más gente, los familiares.

-¿Ud. vio algún elemento caído en el asfalto?, dijo el abogado de fensor de Hotz y le mostró una imagen con un parlante sobre la cinta asfáltica.

-No recuerdo haberlo visto.

-¿Había vehículos parados en la dársena?

-No recuerdo haber visto. Reitero lo dicho antes. No puedo asegurar que estuvieran porque no lo recuerdo.

La fiscal Martiní consultó por las características del vehículo de Garzarón y la velocidad a la que maneja habitualmente. A lo que el testigo alegó que respeta los límites reglamentarios.

Aguerrido fue más específico al tratar de establecer los parámetros de velocidad con los que se guía el testigo: ¿Cuánto tarda de Santa Rosa a Lonquimay?

-Alrededor de 35 minutos. Dependiendo la cantidad de tránsito.

Por su parte, Ravinale consultó ¿cómo sabía que venía en el rango de entre 60 y 80 km/h, si no pudo ver el velocímetro?, y el testigo reiteró que no puede asegurar a qué velocidad iba.

En tercer lugar declaró Horacio Martinez, transportista de pasajeros.

Martinez llegó al lugar del siniestro luego de que ocurriera el hecho

“Venía en la combi con 3 personas. Cuando bajamos la loma nos encontramos a 400 metros con el accidente”, declaró.

-Aguerrido ¿Recuerda cuando se aproximó donde estacionó?

-Pare sobre Ruta 5, como yendo hacia Uriburu.

-¿Pudo ver algo?

-Dijimos “fue una piña”. Pero nos dimos cuenta recién cuando llegamos. Nos bajamos todos y fuimos a ver a la chica que estaba en el pavimento.

El testigo dijo además que permaneció en el lugar del siniestro “alrededor de 2 horas” y que asistió a una chica, que era parte de la familia Palacios.

–Salamone: ¿Cuándo llegó al lugar y estacionó la camioneta había otro vehículo estacionado delante de usted?

-No. Si escuché gritos, que después me enteré que eran del papá y la mamá de los chicos el Peugeot.

