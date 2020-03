“No tengo dudas de que Hotz conducía a más de 30 kilómetros de lo permitido”

Este martes se realizó la segunda audiencia del juicio contra el corredor inmobiliario, Esteban Hotz (30), por el trágico choque en la intersección de las Rutas 5 y 7, el 25 de febrero del 2018, donde fallecieron seis personas.

El imputado está acusado de Homicidio culposo en siniestro vial. A cargo del caso se encuentra la fiscal de Delitos contra las Personas, Cecilia Martiní. Los abogados querellantes son Aguerrido y Juan Eduardo Ravinale. Hotz es representando por los defensores particulares Jorge Gabriel Salamone y Marcelo Steinbauer. El Tribunal está compuesto por los jueces Gastón Boulenaz, Alejandra Ongaro y Andrés Olié.









Tras la extensa jornada de hoy que duró más de seis horas, el abogado querellante, Mario Aguerrido, le manifestó a Plan B que se hizo largo la audiencia por la defensa: “entiendo lo que hacen pero no lo comparto, no por preguntar tanto, sino por tratar de confundir los datos de los peritos y que no se entendiera”.

Aguerrido sostiene que cree que “el tema de la velocidad está probado por distintos elementos que manejamos con la fiscal, lo que plantean los peritos es claro, iba Hotz a exceso de velocidad”.

Agregó que “será un juicio duro de llevar, ya que hoy incluso hubo gente que se descompuso”.

El perito Pablo Fuentes, licenciado en Accidentología Vial, sostuvo que Esteban Hotz conducía a alta velocidad a 155 en un escenario de mínima, o a 174, en uno de máxima.

Desde la defensa plantearon que lo que hizo el conductor del Peugeot, Franco, no estaba correcto, pero Aguerrido señaló que “la maniobra que hizo fue por la velocidad que llevaba el Mercedes y lo obligó hacerlo, como lo explica Fuentes”.

Por otro lado, Aguerrido sostuvo que “el perito dice que el Peugeot no se mandó por la ruta, sino dice que estaba parado y que puso primera y arrancó”.

Destacó que en el choque “el Peugeot fue hundido un metro, además lo trasladó más de 46 metros, lo cual demuestra la velocidad a la que iba el Mercedes No tengo dudas de que estaba excedido más de 30 kilómetros de la máxima permitida del lugar”, que en ese momento era de 60.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2018 en la intersección de la Ruta Nacional N°5 y la Ruta Provincial N°7, en horas de mediodía. Hotz circulaba en un vehículo marca Mercedez Benz B 200 por Ruta Nacional N°5 en dirección oeste a este, a una velocidad superior a la reglamentaria de 60km/h, en inmediaciones de la intersección de la Ruta provincial N°7. Debido a su exceso de velocidad impacta con el lateral izquierdo de un Peugeot 206, el cual era conducido por Franco Palacio. En el interior del vehículo se encontraban Guadalupe Abascal, Daiana Palacio, Gonzalo Palacio, Milagros Palacio e Isabela Rossotto. Como consecuencia del impacto, fallecieron todos los ocupantes.

