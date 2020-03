Silvia González: “Hasta que los jueces no entiendan que un auto es un arma, esto no va a cambiar”

La presidenta de Estrellas Amarillas adelantó que si el caso de Esteban Hotz no tiene una condena ejemplar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se presentará como Amicus Curae en la causa. Recordó que nadie sobrevive si es atropellado a solo cincuenta kilómetros por hora.

Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, acompaña a la familia Palacios en el juicio contra Esteban Hotz. En diálogo con Plan B, señaló que “para nosotros, de todos los años que llevamos acompañando familiares de víctimas, este ha sido uno de los juicios más impactantes, a nivel personal y afectivo”.









“Fue escuchar en primera persona los testimonios tanto del padre como la madre, que estaba ahí cuando ocurrió el siniestro. En la mayoría de los casos que ha acompañado la Fundación, se escuchan testimonios de peritos, testigos, pero nunca nos había pasado que la propia familia esté ahí viendo lo que ocurrió, lo cual profundizó el impacto en la audiencia”, agregó González.

“En este caso, hubo un par de cosa que llamaron la atención. Los cuerpos estuvieron expuestos más de cinco horas al rayo del sol, había una gran cantidad de gente en el lugar y nadie tomó medidas pertinentes. Pero a esto nos referimos cuando hablamos de protocolos de actuación. Después de este caso, creo que hubo un cambio grande. Ya no pasa más hasta que se dejan los cuerpos hasta que llega el fiscal y se están retirando”, dijo.

“Este caso es muy impactante y muy contundente. Hace dos años cambiamos en el Senado de la Nación el artículo 84 y nos costó mucho porque era 30 kilómetros más de lo que se prevé para que se considere un delito. Antes el exceso de velocidad e ir alcoholizado, son delitos, antes eran contravenciones”, recordó.

“La circulación en esos lugares era a 60 kilómetros, más de 60 es un delito y lo que le tiene que quedar claro a la gente es eso, que un auto debería circular a 90 kilómetros”, explicó González.

—¿Qué opiniones tenés de los peritos?

—Se van a escuchar hoy, hay dos peritos de parte muy importantes, como maestros de la seguridad vial. Esta familia contrató un perito nacional, más allá de la pericia que dio que iba a 170 kilómetros, para reforzar su posición. Estamos escuchando a un abogado defensor que habla de la absolución y es increíble.

Seguimos sin entender la concepción de un auto es un arma y hasta que los jueces no entiendan que un auto es un arma, esto no va a cambiar. ¿Por qué decimos que la gente debe cruzar por las esquinas? Porque en una esquina, el auto tiene que ir a veinte kilómetros, porque cualquier cuerpo humano, recibe un impacto a cuarenta kilómetros, de diez personas, cinco mueren. Y a cincuenta kilómetros por hora no sobrevive nadie. No es que se nos ocurren las velocidades, tienen una razón de ser en ciudades, rutas y avenidas.

—¿Esperan una condena ejemplar?

—Sí y también la pedimos. En enero fuimos a Buenos Aires para pedir apoyo por el cambio del código procesal en La Pampa, donde no se nos contempló la figura de amicus curae y no podríamos intervenir en estos casos, como organización. Se vulneraron muchos derechos de víctimas en este código. En Buenos Aires se logró que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, si esto no llega a ser satisfactorio, se va a presentar como amicus curae en La Pampa en este caso.

