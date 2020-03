Alpa: “acompañar la ley y avanzar con instrumentos de control de plagas sin utilización de agroquímicos”

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa expuso en la Cámara de Diputados, en el marco de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas. Coincidió con los 500 metros de distancia en fumigaciones terrestres.









El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, participó de la comisión que se encuentra trabajando sobre el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial nº 4/20, en relación a la Nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas en todo el territorio pampeano.

Alpa estuvo acompañado por Carlos Ferrero, ex Director de Agricultura en la gestión de Carlos Verna. En diálogo con Plan B, Alpa manifestó que es fundamental en el análisis de este proyecto de ley esté la UNLPam. “La verdad que me hubiera gustado presentar un trabajo con mayor tiempo, pero desde que me invitaron tuvimos una semana. Buscamos opiniones académicas y esta no será una opinión centralizada desde el rectorado, sino que pedimos opinión a distintas cátedras”.

“Tuvimos reuniones lunes y martes para hacer un documento único. Seguramente, con más tiempo, podríamos haber hecho mayores aportes, pero bueno, contamos con un documento de tres o cuatro hojas que abre el disparador para que se hagan consultas con los técnicos que me acompañan, sobre todo el de Agronomía y Exactas y Naturales que me están acompañando”, dijo.

“Fundamentalmente hay un acompañamiento a la ley, sobre todo pensando en un sistema integra, en este ese sentido y por otro lado, con algunas observaciones en distintas cuestiones, tanto en redacción, pensando siempre que el control de plagas se puede ir haciendo en el futuro sin químicos o agroquímicos y poniendo a disposición la universidad, realizar algún tipo de observatorio que dé continuidad a esto”, dijo.

Alpa manifestó que su posición es de equilibrio. “Lo pide la misma ley: primero el cuidado de la salud y medio ambiente, donde se plantea tener cuidado en el área urbana, sino también en aquellos lugares que ambientalmente son importantes como la población rural”.

Consultado sobre las distancias para la fumigación de agroquímicos, Alpa dijo que “hay estudios técnicos que dicen que debe ser de 100 a 1000 metros, pero entendemos razonable, como un número estándar los 500 metros de fumigación terrestre, como dice el proyecto, como una forma que la ley fije un valor estándar y siempre con el acompañamiento de un profesional técnico, un ingeniero agrónomo”.

—La semana pasada se presentó una chica de Realicó, enferma oncológica, ¿hay estudios que puedan relacionar el uso de agroquímicos con esa enfermedad?

—Nosotros no tenemos la facultad de Medicina como para agregar algo. No tengo elementos, informaciones adicionales plantean que hay otro tipo de estudios que lo aceptan y lo rechazan, pero me parece que no conveniente opinar como Universidad, cuando no tenemos un instituto de ciencias de la salud.

—¿Se puede conjugar Salud y Producción, en un resultado que conforme a los dos sectores?

—Es la idea de la ley. Creo que hay que ir acompañando, pero hay que avanzar con instrumentos de control de plagas sin utilización de agroquímicos, porque muchas veces la utilización de agroquímicos termina fortaleciendo a las plagas y necesitás cada vez más químicos. Hay que empezar de esa manera.

—¿Van a presentar algún estudio en particular con evidencia científica?

—No porque los tiempos no nos daban como para presentar algún tipo de trabajo así. Nos convocaron la semana pasada y era imposible presentar algo. Sí se están haciendo trabajos puntuales, con un trabajo general del uso de plaguicidas en La Pampa, pero no están finalizados. Ya hemos determinados avanzar en un Observatorio de esto, para ir monitoreándolo.

—¿Se prepara a un futuro ingeniero agrónomo para producir sin agroquímicos?

—Sí. No solo en la Facultad de Agronomía, en Exactas y Naturales, tenemos la carrera de Recursos Naturales. Hay un trabajo en distintas formaciones. Por supuesto, en la producción se habla de costos, pero en estos costos tenemos que poner los costos ambientales y de salud, para que esa ecuación sea valedera.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios