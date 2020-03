La CONADU Histórica declaró el estado de alerta y movilización

El plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica se reunió este miércoles en la sede nacional de la federación para analizar la incertidumbre generada por parte del Ministerio de Educación sobre el cumplimiento del acuerdo paritario ya firmado en el año 2019 del cual resta el pago de la cláusula gatillo del periodo octubre a febrero de 2020. La misma debe efectivizarse conjuntamente con los sueldos de marzo.









En ese sentido CONADUH declaró en estado de alerta y movilización destacando el grave antecedente que significaría el no cumplimiento por parte del Estado de acuerdos paritarios ya firmados y cerrados y que implicaría la violación de principio de la buena fe negocial. El no pago de la cláusula gatillo ya pactada se constituiría lisa y llanamente en una reducción salarial a la docencia universitaria que representa el sector mayoritario del Sistema Científico-tecnológico nacional.

El Plenario mandató a sus delegados paritarios a exigir el cumplimiento irrestricto de lo firmado, rechazando cualquier intento de modificación de las condiciones ya acordadas. En ese sentido se definió constituir el plenario de Secretarios/as Generales frente al Ministerio de Educación el día que este convoque a la Mesa de Negociación Salarial. Asimismo, se reclamó la inmediata convocatoria a las paritarias correspondientes al año en curso.

El plenario definió también profundizar la campaña nacional en defensa de la Cláusula Gatillo 2019 y la exigencia de una recomposición salarial para la paritaria del presente año que no incluya sumas fijas. La política de incluir sumas fijas, no remunerativas y/o no bonificables (emblema de la época menemista y que en 2018 aplicó a fondo el gobierno de Macri), deforma el escalafón docente, a la vez que desfinancia las Obras Sociales Universitarias y el Sistema Jubilatorio. El secretario general Luis Tiscornia afirmó: “no podemos retroceder en lo conquistado con nuestra lucha, el año pasado, que logró el blanqueo total de nuestros salarios”.

Asimismo, se insistirá en el pedido de audiencia al Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, pedido al cuál aun no se ha obtenido respuestas.

Por otra parte, se resolvió convocar el 9 de marzo al Paro Internacional de Mujeres y Diversidades en todas las Universidades Nacionales en el Marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así como participar de las distintas movilizaciones que se realizarán a lo largo y ancho del país.

